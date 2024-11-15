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Юрист пояснив різницю зняття від виключення з військового обліку

15 листопада 2024 17:47
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Чим відрізняється зняття з військового обліку від виключення — юридична консультація
Військові ЗСУ. Фото: Полтавський ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Існує два поняття щодо військового обліку та припинення служби військовозобов'язаного — виключення та зняття. Проте, вони несуть кардинально інше значення, яке не можна плутати.

Юристи адвокатського об'єднання "Бачинський і партнери" пояснили у чому принципова різниця між знятим ти виключеним з військового обліку.

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Що означає статус виключений з військового обліку

Якщо військовослужбовець є виключеним з військового обліку, то це означає, що він втрачає статус військовозобов'язаного. На нього більше не поширюватимуться обов'язки щодо військового обліку.

Людині, яка виключена з військового обліку заборонено вручати повістку. Також таку людину не можуть призвати до війська під час мобілізації, вона не зобов'язана проходити ВЛК та оновлювати облікові дані чи вставати на облік.

Що значить знятий з військового обліку

Натомість статус "знятий з військового обліку" має тимчасовий характер та не звільняє людину від статусу військовозобов'язаного. У такому випадку після зняття військового обліку людина все одно виконує обовʼязки військового обліку. Також вона мусить проходити ВЛК, поновлювати військово-облікові дані, сповіщати ТЦК та СП про зміну місця проживання, тощо. На додаток, обов'язок про військовий облік поширюється й на органи в інших населених пунктах, до прикладу, в ТЦК та СП іншої області або ж в консульстві України в іншій країні.

Нагадаємо, юристи пояснили крок дій, якщо військовому потрібна довідка про зняття з військового обліку.

Також в Міноборони України нагадали, що деякі військовослужбовці можуть отримати так звану підйомну допомогу для полегшення фінансових витрат для переїзду — хто має право на це.

військовий облік мобілізація ВЛК ТЦК та СП демобілізація

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