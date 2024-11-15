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Юрист объяснил разницу снятия от исключения из военного учета

15 ноября 2024 17:47
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Чем отличается снятие с военного учета от исключения — юридическая консультация
Военные ВСУ. Фото: Полтавский ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Существует два понятия о военном учете и прекращении службы военнообязанного — исключение и снятие. Однако они несут кардинально иное значение, которое нельзя путать.

Юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" объяснили в чем принципиальная разница между снятым ты исключенным из военного учета.

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Что означает статус исключен из военного учета

Если военнослужащий исключен из военного учета, то это означает, что он теряет статус военнообязанного. На него больше не будут распространяться обязанности по военному учету.

Человеку, который исключен из военного учета, запрещено вручать повестку. Также такого человека не могут призвать в армию во время мобилизации, он не обязан проходить ВВК и обновлять учетные данные или вставать на учет.

Что значит снят с военного учета

В то же время статус "снятый с военного учета" носит временный характер и не освобождает человека от статуса военнообязанного. В таком случае после снятия военного учета человек все равно исполняет обязанности военного учета. Также она должна проходить ВВК, обновлять военно-учетные данные, извещать ТЦК и СП об изменении места жительства и т.д. Вдобавок, обязанность о военном учете распространяется и на органы в других населенных пунктах, к примеру, в ТЦК и СП другой области или в консульстве Украины в другой стране.

Напомним, юристы объяснили шаг действий, если военный нуждается в справке о снятии с военного учета.

Также в Минобороны Украины напомнили, что некоторые военнослужащие могут получить так называемую подъемную помощь для облегчения финансовых расходов по переезду — кто имеет право на это.

военный учет мобилизация ВВК ТЦК и СП демобилизация

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