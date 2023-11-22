Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Юрист пояснив, що робити, якщо вручили повторну повістку arrow

Юрист пояснив, що робити, якщо вручили повторну повістку

22 листопада 2023 12:34
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Юрист пояснив, що робити, якщо вручили повторну повістку
Чоловіку виписують повістку. Фото: активістки Ніни Скиби
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Якщо співробітники ТЦК і СП намагаються повторно вручити вам повістку, ви можете від неї відмовитись. У акті відмови потрібно буде зазначити причину, адже у вас вже є повістка.

Про це розповів адвокат Євген Корнійчук.

Читайте також:

Що робити, якщо вручили повістку на уточнення даних другий раз

Якщо співробітники ТЦК і СП підійшли до вас на вулиці та заново виписали повістку, можна від неї відмовитись, але потрібно вказати причину такої відмови.

Також вагомим є те співробітники якого ТЦК і СП вручають вам повторну повістку.

"Якщо повістка видана не вашим ТЦК, де ви перебуваєте на обліку, можете не ходити", — зазначив Корнійчук.

Скриншот

Нагадаємо, у Львові працівники територіального центру комплектування і соціальної підтримки силою затягли чоловіка до автомобіля. Пізніше Командування Львівського ОТЦК та СП повідомило, що здійснює заходи для встановлення обставин інциденту. Також з’ясовуються всі деталі даного випадку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках - 80x80

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі