Юрист пояснив, що робити, якщо вручили повторну повістку

Чоловіку виписують повістку. Фото: активістки Ніни Скиби

Якщо співробітники ТЦК і СП намагаються повторно вручити вам повістку, ви можете від неї відмовитись. У акті відмови потрібно буде зазначити причину, адже у вас вже є повістка.

Про це розповів адвокат Євген Корнійчук.

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Якщо співробітники ТЦК і СП підійшли до вас на вулиці та заново виписали повістку, можна від неї відмовитись, але потрібно вказати причину такої відмови.

Також вагомим є те співробітники якого ТЦК і СП вручають вам повторну повістку.

"Якщо повістка видана не вашим ТЦК, де ви перебуваєте на обліку, можете не ходити", — зазначив Корнійчук.

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Нагадаємо, у Львові працівники територіального центру комплектування і соціальної підтримки силою затягли чоловіка до автомобіля. Пізніше Командування Львівського ОТЦК та СП повідомило, що здійснює заходи для встановлення обставин інциденту. Також з’ясовуються всі деталі даного випадку.