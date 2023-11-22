Юрист объяснил, что делать, если вручили повторную повестку

Мужчине выписывают повестку. Фото: активистки Нины Скибы

Если сотрудники ТЦК и СП пытаются повторно вручить повестку, вы можете от нее отказаться. В акте отказа нужно будет указать причину, поскольку повестка у вас уже есть.

Об этом рассказал адвокат Евгений Корнийчук.

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Если сотрудники ТЦК и СП подошли к вам на улице и выписали повторную повестку, можно от нее отказаться, но нужно указать причину такого отказа.

Также очень важным является то, сотрудники какого ТЦК и СП вручают вам повторную повестку.

"Если повестка выдана не вашим ТЦК, где вы состоите на учете, можете не ходить", — отметил Корнийчук.

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Напомним, во Львове работники территориального центра комплектования и социальной поддержки силой затащили мужчину в автомобиль. Позже Командование Львовского ОТЦК и СП сообщило, что осуществляет меры по установлению обстоятельств инцидента. Также выясняются все детали данного случая.