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Юрист объяснил, что делать, если вручили повторную повестку

22 ноября 2023 12:34
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Юрист объяснил, что делать, если вручили повторную повестку
Мужчине выписывают повестку. Фото: активистки Нины Скибы
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Если сотрудники ТЦК и СП пытаются повторно вручить повестку, вы можете от нее отказаться. В акте отказа нужно будет указать причину, поскольку повестка у вас уже есть.

Об этом рассказал адвокат Евгений Корнийчук.

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Если сотрудники ТЦК и СП подошли к вам на улице и выписали повторную повестку, можно от нее отказаться, но нужно указать причину такого отказа.

Также очень важным является то, сотрудники какого ТЦК и СП вручают вам повторную повестку.

"Если повестка выдана не вашим ТЦК, где вы состоите на учете, можете не ходить", — отметил Корнийчук.

Скриншот

Напомним, во Львове работники территориального центра комплектования и социальной поддержки силой затащили мужчину в автомобиль. Позже Командование Львовского ОТЦК и СП сообщило, что осуществляет меры по установлению обстоятельств инцидента. Также выясняются все детали данного случая.

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