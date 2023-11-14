Юрист розповів, чи можна оскаржити повістку в суді

Мобілізація військовозобов'язаних чоловіків. Фото: Вечірній Київ

Верховна Рада України підтримала продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації 8 листопада. Через це в Україні продовжується призов військовозобов'язаних до лав ЗСУ.

Чи можна оскаржити в суді вручення повістки, розповів адвокат та провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич у коментарі РБК-Україна.

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Чи можна оскаржити вручення повістки в суді

"Причини для виклику можуть бути різними. Це і уточнення облікових даних для забезпечення системи військового обліку повною та достовірною інформацією про кількісний склад та якісний стан як призовників і військовозобов’язаних", — сказав він.

А стосовно осіб, які пройшли ВЛК і визнані придатними до військової служби, то вони можуть отримати заздалегідь заповнену повістку з метою призову їх на військову службу.

За словами юриста, роботодавці також можуть вручати повістки власним працівникам, проте за встановленою процедурою.

"Якщо повістка не відповідає встановленій формі або порушено порядок її вручення чи навіть вручена неуповноваженими особами — це не є підставою для її оскарження", — наголосив Маринич.

Він розповів, що повістка не є рішенням чи дією суб'єкта владних повноважень, тому оскарження в суді не призведе до позитивного результату,

Раніше Верховний Суд визнав, що суди першої та апеляційної інстанції правомірно відмовили позивачу у відкритті провадження по справі, мотивуючи тим, що цей спір не належить до юрисдикції адміністративних судів та відсутні порушення прав позивача зі сторони державних органів.

Як зазначає юридична компанія АРЕС, такий документ є лише засобом оповіщення особи про необхідність виконати військовий обов’язок відповідно до закону. Він не має обов’язкового наслідку укладення контракту для проходження військової служби, тому повістка не є рішенням чи дією суб’єкта владних повноважень.

Тому порушення встановленої форми повістки або порядку її вручення не підлягає судовому оскарженню.

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у продажі підроблених посвідчень для виїзду за кордон військовозобов'язаних. Ціна такого документа становила 5,5 тис. доларів.