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Юрист рассказал, можно ли обжаловать повестку в суде

14 ноября 2023 19:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Юрист рассказал, можно ли обжаловать повестку в суде
Мобилизация военнообязанных мужчин. Фото: Вечерний Киев
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Верховная Рада Украины поддержала продолжение военного положения и общей мобилизации 8 ноября. Поэтому в Украине продолжается призыв военнообязанных в ряды ВСУ.

Можно ли обжаловать в суде вручение повестки, рассказал адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич в комментарии РБК-Украина.

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Можно ли обжаловать вручение повестки в суде

"Причины для вызова могут быть разными. Это и уточнение учетных данных для обеспечения системы военного учета полной и достоверной информацией о количественном составе и качественном состоянии как призывников и военнообязанных", — сказал он.

А в отношении лиц, прошедших ВВК и признанных пригодными к военной службе, они могут получить заранее заполненную повестку с целью призыва их на военную службу.

По словам юриста, работодатели также могут вручать повестки своим работникам, однако по установленной процедуре.

"Если повестка не соответствует установленной форме или нарушен порядок ее вручения или даже вручена неуполномоченными лицами, это не является основанием для ее обжалования", — подчеркнул Маринич.

Он рассказал, что повестка не является решением или действием субъекта властных полномочий, поэтому обжалование в суде не приведет к положительному результату,

Ранее Верховный Суд признал, что суды первой и апелляционной инстанции правомерно отказали истцу в открытии производства по делу, мотивируя тем, что этот спор не входит в юрисдикцию административных судов и отсутствуют нарушения прав истца со стороны государственных органов.

Как отмечает юридическая компания АРЭС, такой документ является лишь средством оповещения лица о необходимости выполнить воинскую обязанность в соответствии с законом. Он не имеет обязательного последствия для заключения контракта для прохождения военной службы, поэтому повестка не является решением или действием субъекта властных полномочий.

Поэтому нарушение установленной формы повестки или порядка ее вручения не подлежит судебному обжалованию.

Напомним, что в Киеве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в продаже поддельных удостоверений для выезда за границу военнообязанных. Цена такого документа составила 5,5 тыс. долларов.

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