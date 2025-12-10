Чи мобілізуватимуть осіб з інвалідністю 3 групи у грудні 2025 року

Людина на кріслі колісному. Фото ілюстративне: Freepik

У соцмережах з'явилася інформація, що в Україні нібито скасовуватимуть відстрочки від мобілізації для осіб з інвалідністю 3 групи. Однак насправді інтерпретація звучить інакше.

Про це у Facebook розповіла адвокатка Дар'я Тарасенко.

Чи почнеться мобілізація осіб з інвалідністю 3 групи

Йдеться про законопроєкт №14239, довкола якого й виникла хвиля тривожних інтерпретацій. Деякі громадяни невірно зрозуміли його зміст, стверджуючи, буцімто люди з інвалідністю можуть позбутися права на відстрочку.

Адвокатка наголосила, що перелік підстав для відтермінування від мобілізації чітко прописаний у ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", і проєкт №14239 не передбачає жодних змін до цієї норми.

Фактично документ пропонує коригування ч. 4 ст. 39 того ж закону, яка регулює порядок призову на військову службу засуджених осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням.

"Якщо точніше, норма визначає, що не всі засуджені можуть бути призвані — є певні винятки. Законопроєкт пропонує уточнити такі винятки, а також надати можливість мобілізуватися й обвинуваченим (теж із певними винятками). Зокрема, пропонується, щоб засуджені або обвинувачені з I або II групою інвалідності не могли бути мобілізовані, а з III — могли", — пояснила Дар'я Тарасенко.

Таким чином, якщо навіть законопроєкт буде ухвалено, то особи з інвалідністю III групи не втратять права на відстрочку.

