Будут ли мобилизовать лиц с инвалидностью 3 группы в декабре 2025 года

В соцсетях появилась информация, что в Украине якобы отменять отсрочки от мобилизации для лиц с инвалидностью 3 группы. Однако на самом деле интерпретация звучит иначе.

Об этом в Facebook рассказала адвокат Дарья Тарасенко.

Начнется ли мобилизация лиц с инвалидностью 3 группы

Речь идет о законопроекте №14239, вокруг которого и возникла волна тревожных интерпретаций. Некоторые граждане неверно поняли его содержание, утверждая, будто люди с инвалидностью могут лишиться права на отсрочку.

Адвокат подчеркнула, что перечень оснований для отсрочки от мобилизации четко прописан в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", и проект №14239 не предусматривает никаких изменений в эту норму.

Фактически документ предлагает корректировки ч. 4 ст. 39 того же закона, которая регулирует порядок призыва на военную службу осужденных лиц, освобожденных от отбывания наказания с испытанием.

"Если точнее, норма определяет, что не все осужденные могут быть призваны — есть определенные исключения. Законопроект предлагает уточнить такие исключения, а также предоставить возможность мобилизоваться и обвиняемым (тоже с определенными исключениями). В частности, предлагается, чтобы осужденные или обвиняемые с I или II группой инвалидности не могли быть мобилизованы, а с III — могли", — пояснила Дарья Тарасенко.

Таким образом, если даже законопроект будет принят, то лица с инвалидностью III группы не потеряют права на отсрочку.

