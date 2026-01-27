Чи можуть мобілізувати українців з подвійним громадянством - юрист відповіла

Перевірка документів працівниками ТЦК. Фото ілюстративне: кадр з відео

Українці починаючи з 16 січня 2026 року можуть заочно на законних підставах отримувати громадянство інших країн, якщо ті включені до спеціального урядового списку. Водночас виникає питання, чи підлягають мобілізації такі українці, які отримали другий паспорт.

Відповідь на це сказала адвокат GRACERS Марина Івіна, повідомляє видання "Факти".

Чи підлягають українці з подвійним громадянством мобілізації

Юрист роз’яснила, що особа, яка має українське громадянство і водночас володіє паспортом іншої держави, не втрачає обов’язків перед Україною та підлягає мобілізації на загальних підставах.

Зокрема, стаття 4 Конституції України закріплює принцип єдиного громадянства. За цією нормою у правових відносинах з Україною людина визнається виключно громадянином України, навіть якщо паралельно має інший паспорт.

"Наявність іноземного паспорта не впливає на обов’язок служби в армії і не звільняє від мобілізації", — пояснила адвокат.

Юристка також звернула увагу, що відповідно до закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" всі військовозобов’язані громадяни України можуть бути призвані під час мобілізації незалежно від того, чи мають вони інше громадянство. Виняток становлять лише ті, хто має законну відстрочку або визнані непридатними до служби за станом здоров’я. Таким чином, мобілізація осіб із подвійним громадянством є правомірною та відповідає чинному законодавству.

На які деталі ще варто звернути увагу

За словами Марини Івіної, чоловіки віком від 18 до 60 років, у яких ще не припинена дія паспорта України — підлягають мобілізації, навіть якщо вони мають громадянство іншої країни.

"Якщо така особа не пройшла процедуру припинення українського громадянства через подання заяви, схвалення її президентом України та видання відповідного указу, то вона зберігає статус громадянина України", — додала адвокат.

У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки також зазначають, що під час ведення військового обліку факт наявності в людини іншого громадянства не має жодного впливу.

Отже, чоловік із подвійним громадянством підлягає мобілізації на тих самих умовах, що й особа, яка має лише український паспорт.

"Ба більше, ухилення від мобілізації, зокрема шляхом використання іноземного паспорта для виїзду за кордон, може кваліфікуватися як адміністративне або кримінальне правопорушення", — резюмувала адвокат.

