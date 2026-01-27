Могут ли мобилизовать украинцев с двойным гражданством - юрист ответила

Проверка документов работниками ТЦК. Фото иллюстративное: кадр из видео

Украинцы начиная с 16 января 2026 года могут заочно на законных основаниях получать гражданство других стран, если те включены в специальный правительственный список. В то же время возникает вопрос, подлежат ли мобилизации такие украинцы, которые получили второй паспорт.

Ответ на это сказала адвокат GRACERS Марина Ивина, сообщает издание "Факты".

Подлежат ли украинцы с двойным гражданством мобилизации

Юрист разъяснила, что лицо, которое имеет украинское гражданство и одновременно владеет паспортом другого государства, не теряет обязанностей перед Украиной и подлежит мобилизации на общих основаниях.

В частности, статья 4 Конституции Украины закрепляет принцип единого гражданства. По этой норме в правовых отношениях с Украиной человек признается исключительно гражданином Украины, даже если параллельно имеет другой паспорт.

"Наличие иностранного паспорта не влияет на обязанность службы в армии и не освобождает от мобилизации", — пояснила адвокат.

Юрист также обратила внимание, что согласно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" все военнообязанные граждане Украины могут быть призваны во время мобилизации независимо от того, имеют ли они другое гражданство. Исключение составляют лишь те, кто имеет законную отсрочку или признаны непригодными к службе по состоянию здоровья. Таким образом, мобилизация лиц с двойным гражданством является правомерной и соответствует действующему законодательству.

На какие детали еще стоит обратить внимание

По словам Марины Ивиной, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, у которых еще не прекращено действие паспорта Украины - подлежат мобилизации, даже если они имеют гражданство другой страны.

"Если такое лицо не прошло процедуру прекращения украинского гражданства путем подачи заявления, одобрения его президентом Украины и издания соответствующего указа, то оно сохраняет статус гражданина Украины", — добавила адвокат.

В территориальных центрах комплектования и социальной поддержки также отмечают, что при ведении воинского учета факт наличия у человека другого гражданства не имеет никакого влияния.

Итак, человек с двойным гражданством подлежит мобилизации на тех же условиях, что и лицо, имеющее только украинский паспорт.

"Более того, уклонение от мобилизации, в частности путем использования иностранного паспорта для выезда за границу, может квалифицироваться как административное или уголовное правонарушение", — резюмировала адвокат.

