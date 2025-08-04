Чи буде масове скасування відстрочок після 7 серпня — юрист дав відповідь

Інтерфейс застосунку "Резерв+". Ілюстративне фото: УНІАН

У мережі шириться інформація, що після 7 серпня відбудеться масове скасування відстрочок від мобілізації. Однак для цього немає підстав.

Про це в ефірі "Київ24" заявив військовий юрист Тарас Боровський.

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Адвокат зазначив, що до 7 серпня в Україні діє воєнний стан та мобілізація, однак Верховна Рада ухвалила її ухвалила продовження цих заходів до 5 листопада, а президент Володимир Зеленський — підписав відповідний закон.

"Звісно, що вони продовжені, бо війна нікуди не ділася. Звідкись взялася інформація, що 7 серпня повипадають багато чоловіків з інформації, що вони мають відстрочку", — наголосив юрист.

Водночас він додав, що відповідна інформація може зникнути в будь-який день, як 7 серпня, так і в інші дні.

Також Боровський підкреслив той факт, що є додали "Резерв+" та реєстр "Оберіг", в яких інколи можуть бути технічні збої.

"Тому ті, хто має відстрочку чи право на відстрочку повинні достатньо регулярно перевіряти чи зберігається така інформація в додатках "Резерв+" та реєстрі "Оберіг". Якщо такої інформація з якихось причин там немає, то необхідно подати відповідні документи. Просто раджу не скаржитись, що зникла відстрочка, а необхідно ще раз подати відповідний пакет документів, що підтверджують право на відстрочку з відповідною заявою, в якій ви просите встановити цю відстрочку або продовжити її дію", — резюмував адвокат.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, чи може ТЦК автоматично продовжити відстрочку.

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