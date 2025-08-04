Будет ли массовая отмена отсрочек после 7 августа — юрист дал ответ

Интерфейс приложения "Резерв+". Иллюстративное фото: УНИАН

В сети распространяется информация, что после 7 августа произойдет массовая отмена отсрочек от мобилизации. Однако для этого нет оснований.

Об этом в эфире "Киев24" заявил военный юрист Тарас Боровский.

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Адвокат отметил, что до 7 августа в Украине действует военное положение и мобилизация, однако Верховная Рада приняла ее приняла продление этих мер до 5 ноября, а президент Владимир Зеленский — подписал соответствующий закон.

"Конечно, они продлены, потому что война никуда не делась. Откуда-то взялась информация, что 7 августа выпадут многие мужчины из информации, что они имеют отсрочку", — подчеркнул юрист.

В то же время он добавил, что соответствующая информация может исчезнуть в любой день, как 7 августа, так и в другие дни.

Также Боровский подчеркнул тот факт, что есть добавили "Резерв+" и реестр "Оберег", в которых иногда могут быть технические сбои.

"Поэтому те, кто имеет отсрочку или право на отсрочку должны достаточно регулярно проверять сохраняется ли такая информация в приложениях "Резерв+" и реестре "Оберіг". Если такой информации по каким-то причинам там нет, то необходимо подать соответствующие документы. Просто советую не жаловаться, что исчезла отсрочка, а необходимо еще раз подать соответствующий пакет документов, подтверждающих право на отсрочку с соответствующим заявлением, в котором вы просите установить эту отсрочку или продлить ее действие", — резюмировал адвокат.

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