Юрист сказав, чи будут електронні повістки у "Дії" чи "Резерв+"

Тарас Боровський. Фото: скриншот з ефіру

Військовий юрист Тарас Боровський заявив, що наразі застосунки "Дія" та "Резерв+" не будуть інструментами для розсилок повісток до ТЦК. Проте це не означає, що держава остаточно відмовилася від ідеї цифровізації процесу оповіщення.

Про це він сказав в ефірі "Вечір.LIVE".

Чи будуть електронні повістки в Україні

За словами правника, наразі інформація про електронні повістки, які нібито будуть з 1 квітня — це вороже ІПСО. Він пояснив, що оскільки тема мобілізації викликає суперечки суспільство, противник користується цим. Він додав, що вже в Міністерстві цифрової інформації теж офіційно сказали, що в "Дії" не буде повісток.

Проте юрист нагадав про масив даних, зібраний ще два роки тому. Зокрема, під час масштабної кампанії з оновлення військово-облікових даних навесні 2024 року мільйони військовозобов'язаних добровільно внесли до реєстрів свої адреси електронної пошти.

"Я прогнозую, що в певний момент повістки, можливо, будуть приходити на електронну пошту, і вони будуть вважатись врученими", — сказав Тарас Боровський

Юрист зазначив, що механіка цього процесу може бути абсолютно ідентичною до роботи системи "Електронний суд". Тобто, якщо раніше громадяни могли ігнорувати паперові листи від "Укрпошти", затягуючи процесуальні строки, то цифровізація знищила цю лазівку.

"Відповідно, такі повістки електронні коли-небудь будуть запроваджені, скоріш за все, але не з 1 квітня", — резюмував військовий юрист.

