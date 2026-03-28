Юрист сказал, будут ли электронные повестки в "Дії" или "Резерв+"

Тарас Боровский. Фото: скриншот из эфира

Военный юрист Тарас Боровский заявил, что сейчас приложения "Дія" и "Резерв+" не будут инструментами для рассылок повесток в ТЦК. Однако это не означает, что государство окончательно отказалось от идеи цифровизации процесса оповещения.

Об этом он сказал в эфире "Вечір.LIVE".

Будут ли электронные повестки в Украине

По словам юриста, сейчас информация об электронных повестках, которые якобы будут с 1 апреля — это враждебное ИПСО. Он пояснил, что поскольку тема мобилизации вызывает споры общество, противник пользуется этим. Он добавил, что уже в Министерстве цифровой информации тоже официально сказали, что в "Дії" не будет повесток.

Однако юрист напомнил о массиве данных, собранном еще два года назад. В частности, во время масштабной кампании по обновлению военно-учетных данных весной 2024 года миллионы военнообязанных добровольно внесли в реестры свои адреса электронной почты.

"Я прогнозирую, что в определенный момент повестки, возможно, будут приходить на электронную почту, и они будут считаться врученными", — сказал Тарас Боровский

Читайте также:

Юрист отметил, что механика этого процесса может быть абсолютно идентичной работе системы "Электронный суд". То есть, если раньше граждане могли игнорировать бумажные письма от "Укрпочты", затягивая процессуальные сроки, то цифровизация уничтожила эту лазейку.

"Соответственно, такие повестки электронные когда-нибудь будут введены, скорее всего, но не с 1 апреля", — резюмировал военный юрист.

