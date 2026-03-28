Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Юрист сказал, будут ли электронные повестки в "Дії" или "Резерв+"

Ua ru
Дата публикации 28 марта 2026 04:30
Тарас Боровский. Фото: скриншот из эфира

Военный юрист Тарас Боровский заявил, что сейчас приложения "Дія" и "Резерв+" не будут инструментами для рассылок повесток в ТЦК. Однако это не означает, что государство окончательно отказалось от идеи цифровизации процесса оповещения.

Об этом он сказал в эфире "Вечір.LIVE".

Будут ли электронные повестки в Украине

По словам юриста, сейчас информация об электронных повестках, которые якобы будут с 1 апреля — это враждебное ИПСО. Он пояснил, что поскольку тема мобилизации вызывает споры общество, противник пользуется этим. Он добавил, что уже в Министерстве цифровой информации тоже официально сказали, что в "Дії" не будет повесток.

Однако юрист напомнил о массиве данных, собранном еще два года назад. В частности, во время масштабной кампании по обновлению военно-учетных данных весной 2024 года миллионы военнообязанных добровольно внесли в реестры свои адреса электронной почты.

"Я прогнозирую, что в определенный момент повестки, возможно, будут приходить на электронную почту, и они будут считаться врученными", — сказал Тарас Боровский

Читайте также:

Юрист отметил, что механика этого процесса может быть абсолютно идентичной работе системы "Электронный суд". То есть, если раньше граждане могли игнорировать бумажные письма от "Укрпочты", затягивая процессуальные сроки, то цифровизация уничтожила эту лазейку.

"Соответственно, такие повестки электронные когда-нибудь будут введены, скорее всего, но не с 1 апреля", — резюмировал военный юрист.

Как сообщало Новини.LIVE, юристы говорят, что ТЦК не имеют право задерживать граждан, которых нет в розыске.

Также юристы информировали, как гражданину доказать, что он не получал повестку от ТЦК.

мобилизация повестки Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации