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Юрист сказав, хто може отримати відстрочку з 1 грудня

22 листопада 2024 04:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Хто в грудні може отримати бронь від мобілізації, відповів юрист
Громадянин в ТЦК. Фото: Вінницький ОТЦК
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

В Україні продовжуються повномасштабна війна, а значить — воєнний стан і загальна мобілізація. Чоловіки, які підлягають військовій службі, можуть бути призвані до війська, однак певні категорії мають право відстрочку.

Про це у коментарі Фактам ICTV розповів адвокат Ігор Ясько.

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Юрист пояснив, що загалом бронювання - це механізм, який дозволяє тимчасово звільнити певних громадян від мобілізації через їхню професійну діяльність. За словами Ясько, станом на даний момент право на відстрочку мають ті особи, які виконують завдання, тобто працюють, в таких сферах як:

  • підприємства, установи та організації, що забезпечують реалізацію мобілізаційних завдань або замовлень;
  • органи державної влади, місцевого самоврядування та інші державні установи, де вони обіймають посади, необхідні для належного функціонування цих структур;
  • підприємства, організації та установи, які мають критичне значення для підтримання життєзабезпечення населення в умовах особливого періоду або для функціонування економіки;
  • установи, організації та підприємства, які виробляють продукцію, виконують роботи чи надають послуги, які необхідні для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань.

Також бронь можуть отримати й кінцеві бенефіціарні власники таких підприємств, навіть якщо вони не працюють у цих компаніях.

Нагадаємо, що в Україні для підприємців з 1 грудня наберуть чинність нові правила бронювання працівників, які передбачені постановою Кабінету Міністрів України №76. Серед ключових змін буде прив'язка до зарплати, вимога до відсутність боргів за податками й не тільки. 

Крім того, ми повідомляли, кому можна оформити відстрочку онлайн та в яких випадках потрібно звернутися до ТЦК.

ЗСУ Україна мобілізація війна в Україні Бронь від мобілізації

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