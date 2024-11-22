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Юрист сказал, кто может получить отсрочку с 1 декабря

22 ноября 2024 04:30
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Кто в декабре может получить бронь от мобилизации, ответил юрист
Гражданин в ТЦК. Фото: Винницкий ОТЦК
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Украине продолжаются полномасштабная война, а значит, военное положение и всеобщая мобилизация. Мужчины, которые подлежат военной службе, могут быть призваны в армию, однако определенные категории имеют право на отсрочку.

Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказал адвокат Игорь Ясько.

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Юрист объяснил, что в целом бронирование — это механизм, позволяющий временно освободить определенных граждан от мобилизации через их профессиональную деятельность. По словам Ясько, на данный момент право на отсрочку имеют те лица, которые выполняют задачи, то есть работают, в таких сферах, как:

  • предприятия, учреждения и организации, обеспечивающие реализацию мобилизационных задач или заказов;
  • органы государственной власти, местного самоуправления и другие государственные учреждения, в которых они занимают должности, необходимые для надлежащего функционирования этих структур;
  • предприятия, организации и учреждения, имеющие критическое значение для поддержки жизнеобеспечения населения в условиях особого периода или для функционирования экономики;
  • учреждения, организации и предприятия, производящие продукцию, которые выполняют работы или оказывают услуги, необходимые для нужд Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

Также бронь могут получить и конечные бенефициарные владельцы таких предприятий, даже если они не работают в этих компаниях.

Напомним, что в Украине для предпринимателей с 1 декабря вступят в силу новые правила бронирования работников, предусмотренные постановлением Кабинета Министров Украины №76. Среди ключевых изменений будет привязка к зарплате, требование к отсутствию долгов по налогам и не только.

Кроме того, мы сообщали, кому можно оформить отсрочку онлайн и в каких случаях следует обратиться в ТЦК.

ВСУ Украина мобилизация война в Украине Бронь от мобилизации

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Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

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