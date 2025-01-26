Коли заброньованого працівника можуть мобілізувати - відповідь юриста

Працівники ТЦК та чоловік. Ілюстративне фото: Львівський обласний ТЦК та СП

В Україні підприємства можуть забронювати своїх працівників від мобілізації під час воєнного стану. Водночас існує ймовірність їхньої мобілізації.

Про це розповів юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько в коментарі РБК-Україна.

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Бронювання працівників

За словами юриста, заброньовані підприємством працівники мають відстрочку, але навіть тут існують винятки. Також, на його думку, зараз процедура бронювання значно простіша, аніж це було раніше.

Лобунько зауважив, що це відбувається впродовж 72 годин, після того, як працівник офіційно працевлаштувався та директор вніс всю інформацію про нього в кабінеті порталу "Дія". Але людина є офіційно заброньованою лише з моменту внесення даних про його бронювання в систему "Оберіг".

Але є випадки, коли працівник може бути мобілізований:

зміна статусу — якщо він втрачає свій заброньований статус;

бронювання не за процедурою — якщо бронювання було здійснене з порушенням процесу.

Однак громадяни мають право оскаржити зняття бронювання та мобілізацію у суді, для цього важливо мати документальні підтвердження та правильне оформлення всіх документів.

Раніше ми писали, що Кабмін оновив порядок бронювання та визначив перелік професій, які мають на це право.

А юрист пояснив, кому треба з'явитися до ТЦК для оновлення даних до 4 лютого 2025 року.