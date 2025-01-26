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Юрист ответил, могут ли мобилизовать человека с бронированием

26 января 2025 08:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Когда забронированного работника могут мобилизовать - ответ юриста
Работники ТЦК и мужчина. Иллюстративное фото: Львовский областной ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине предприятия могут забронировать своих работников от мобилизации во время военного положения. В то же время существует вероятность их мобилизации.

Об этом рассказал юрист практики военного права ЮК "Приходько і партнери" Михаил Лобунько в комментарии РБК-Украина.

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Бронирование работников

По словам юриста, забронированные предприятием работники имеют отсрочку, но даже здесь существуют исключения. Также, по его мнению, сейчас процедура бронирования значительно проще, чем это было раньше.

Лобунько отметил, что это происходит в течение 72 часов, после того, как работник официально трудоустроился и директор внес всю информацию о нем в кабинете портала "Дія". Но человек является официально забронированным только с момента внесения данных о его бронировании в систему "Оберіг".

Но есть случаи, когда работник может быть мобилизован:

  • изменение статуса — если он теряет свой забронированный статус;
  • бронирование не по процедуре — если бронирование было осуществлено с нарушением процесса.

Однако граждане имеют право обжаловать снятие бронирования и мобилизацию в суде, для этого важно иметь документальные подтверждения и правильное оформление всех документов.

Ранее мы писали, что Кабмин обновил порядок бронирования и определил перечень профессий, которые имеют на это право.

А юрист объяснил, кому надо явиться в ТЦК для обновления данных до 4 февраля 2025 года.

мобилизация бронирование предприятия ТЦК и СП военнообязанные

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