Юрист: втрата бронювання майже одразу гарантує повістку

Робота працівників ОСББ та бронювання. Фото: ілюстративний колаж Новини.LIVE, УНІАН

Любомир Кучер редактор, юрист

Українці у разі втрати бронювання або ж відстрочки фактично не мають часу на власні справи. Це означає, що представники ТЦК можуть одразу в той день направити людину на ВЛК.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це в коментарі виданню "Главред" сказав Нікіта Муренко, керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і партнери".

Що буде у разі втрати бронювання чи відстрочки

"Ми не можемо фізично змушувати людину проходити ВЛК, подобається це комусь чи ні. Наразі відповідальність за непроходження ВЛК має адміністративний характер. Якщо держава вважає, що громадянин не пройшов ВЛК, на нього має бути накладено штраф", — зазначив Муренко.

За словами юриста, якщо громадянин не потрапляє в поле зору працівників ТЦК чи поліції на вулиці, тоді найімовірнішим сценарієм буде надсилання повістки поштовим відправленням.

Він також звернув увагу, що нині ТЦК та получилось звертають увагу не стільки на наявність статусу розшуку, скільки на відсутність бронювання або відстрочки.

"Якщо у вас немає ані відстрочки, ані бронювання, ймовірність призову, навіть за відсутності розшуку, дуже висока. Якщо ж людина протягом місяця-двох нікого не зустріне на вулиці, їй може просто надійти повістка, сформована в електронній системі та надіслана звичайною поштою", — пояснив юрист.

Волночас він наголосив, що ігнорування повістки може мати серйозні наслідки: людина ризикує отримати як статус порушника правил військового обліку, так і жити постійно в тривозі.

"Якщо не з'явиться за повісткою, може потрапити в розшук і отримати статус порушника правил військового обліку. Після цього ТЦК і СП передають інформацію поліції, поліція вносить його до своєї бази "Армор". І людина може опинитися в ситуації, коли роками сидить вдома і боїться куди-небудь вийти", — резюмувала юрист.

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