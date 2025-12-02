Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Юристи пояснили, як скасувати розшук в "Резерв+"

Юристи пояснили, як скасувати розшук в "Резерв+"

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 01:30
Як скасувати розшук в "Рузерв+" - юристи дали відповідь
Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцо

В Україні продовжується загальна мобілізація, тому ТЦК можуть оголосити військовозобов'язану особу у розшук, якщо вона порушила правила військового обліку. Це означає, що співробітники Нацполіції можуть перевірити документи та передати інформацію до ТЦК для подальших дій, але у багатьох виникає питання, як зняти розшук.

Відповідь на це дали юристи адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".

Реклама
Читайте також:

Чому може з'явитися статус "у розшуку" та як його скасувати

Підстави для оголошення громадянина у розшук визначені Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу" та супутніми нормативними актами. Найчастіше такий статус застосовують у разі порушення вимог військового обліку.

Передусім ідеться про ситуації, коли особа:

  • не з’явилася до ТЦК у призначений час без поважної причини;
  • не повідомила про зміну своїх особистих даних у семиденний строк;
  • ухиляється від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), уточнення облікових відомостей або постановки на військовий облік.

Підставою для розшуку може бути й переїзд без завчасного інформування ТЦК.

Зняти статус "у розшуку" можна після усунення всіх порушень. Для цього необхідно підтвердити особу, подати потрібні документи та пройти необхідні процедури. Зазвичай це передбачає такий порядок дій:

  • особисто прийти до ТЦК за місцем реєстрації або надіслати адвокатський запит, щоб з’ясувати підстави розшуку;
  • надати документи, що можуть підтвердити поважні причини неявки — медичні довідки, підтвердження перебування чи інші офіційні папери (за наявності);
  • пройти ВЛК, уточнити свої дані або виконати інші вимоги, визначені ТЦК;
  • повністю усунути порушення, які стали причиною оголошення в розшук.

Також варто зазначити, що якщо ТЦК наклав адміністративний штраф за порушення правил військового обліку і громадянин його сплатив, це лише підтверджує виконання постанови. Сплата штрафу не звільняє від обов’язку особисто прибути до ТЦК та пройти всі необхідні процедури.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як оскаржити через суд рішення ТЦК, якщо людину подали в розшук без підстав.

Також ми інформували, що у ТЦК дали відповідь, чи знімають вони особу з розшуку після сплати штрафу.

штраф мобілізація війна в Україні ТЦК та СП розшук Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації