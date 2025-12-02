Як скасувати розшук в "Рузерв+" - юристи дали відповідь

Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцо

В Україні продовжується загальна мобілізація, тому ТЦК можуть оголосити військовозобов'язану особу у розшук, якщо вона порушила правила військового обліку. Це означає, що співробітники Нацполіції можуть перевірити документи та передати інформацію до ТЦК для подальших дій, але у багатьох виникає питання, як зняти розшук.

Відповідь на це дали юристи адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".

Реклама

Читайте також:

Чому може з'явитися статус "у розшуку" та як його скасувати

Підстави для оголошення громадянина у розшук визначені Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу" та супутніми нормативними актами. Найчастіше такий статус застосовують у разі порушення вимог військового обліку.

Передусім ідеться про ситуації, коли особа:

не з’явилася до ТЦК у призначений час без поважної причини;

не повідомила про зміну своїх особистих даних у семиденний строк;

ухиляється від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), уточнення облікових відомостей або постановки на військовий облік.

Підставою для розшуку може бути й переїзд без завчасного інформування ТЦК.

Зняти статус "у розшуку" можна після усунення всіх порушень. Для цього необхідно підтвердити особу, подати потрібні документи та пройти необхідні процедури. Зазвичай це передбачає такий порядок дій:

особисто прийти до ТЦК за місцем реєстрації або надіслати адвокатський запит, щоб з’ясувати підстави розшуку;

надати документи, що можуть підтвердити поважні причини неявки — медичні довідки, підтвердження перебування чи інші офіційні папери (за наявності);

пройти ВЛК, уточнити свої дані або виконати інші вимоги, визначені ТЦК;

повністю усунути порушення, які стали причиною оголошення в розшук.

Також варто зазначити, що якщо ТЦК наклав адміністративний штраф за порушення правил військового обліку і громадянин його сплатив, це лише підтверджує виконання постанови. Сплата штрафу не звільняє від обов’язку особисто прибути до ТЦК та пройти всі необхідні процедури.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як оскаржити через суд рішення ТЦК, якщо людину подали в розшук без підстав.

Також ми інформували, що у ТЦК дали відповідь, чи знімають вони особу з розшуку після сплати штрафу.