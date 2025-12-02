Видео
Видео

Юристы объяснили, как отменить розыск в "Резерв+"

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 01:30
Как отменить розыск в "Рузерв+" - юристы дали ответ
Приложение "Резерв+". Фото: Новости.LIVE / Игорь Кузнецо

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, поэтому ТЦК могут объявить военнообязанное лицо в розыск, если оно нарушило правила воинского учета. Это означает, что сотрудники Нацполиции могут проверить документы и передать информацию в ТЦК для дальнейших действий, но у многих возникает вопрос, как снять розыск.

Ответ на это дали юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

Читайте также:

Почему может появиться статус "в розыске" и как его отменить

Основания для объявления гражданина в розыск определены Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" и сопутствующими нормативными актами. Чаще всего такой статус применяют в случае нарушения требований воинского учета.

Прежде всего речь идет о ситуациях, когда лицо:

  • не явилось в ТЦК в назначенное время без уважительной причины;
  • не сообщило об изменении своих личных данных в семидневный срок;
  • уклоняется от прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), уточнения учетных сведений или постановки на воинский учет.

Основанием для розыска может быть и переезд без заблаговременного информирования ТЦК.

Снять статус "в розыске" можно после устранения всех нарушений. Для этого необходимо подтвердить личность, подать нужные документы и пройти необходимые процедуры. Обычно это предусматривает такой порядок действий:

  • лично прийти в ТЦК по месту регистрации или отправить адвокатский запрос, чтобы выяснить основания розыска;
  • предоставить документы, которые могут подтвердить уважительные причины неявки - медицинские справки, подтверждение пребывания или другие официальные бумаги (при наличии);
  • пройти ВВК, уточнить свои данные или выполнить другие требования, определенные ТЦК;
  • полностью устранить нарушения, которые стали причиной объявления в розыск.

Также стоит отметить, что если ТЦК наложил административный штраф за нарушение правил воинского учета и гражданин его оплатил, это лишь подтверждает выполнение постановления. Уплата штрафа не освобождает от обязанности лично прибыть в ТЦК и пройти все необходимые процедуры.

штраф мобилизация война в Украине ТЦК и СП розыск Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
