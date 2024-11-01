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Юристи пояснили, хто втратить відстрочку від служби у листопаді

1 листопада 2024 09:31
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Мобілізація в Україні — хто із військовозобов'язаних втратить відстрочку у листопаді
Працівники ТЦК розмовляють з чоловіком. Ілюстративне фото: Вичерпно
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Відстрочка від мобілізації доступна лише певним категоріям громадян. Також існують випадки, коли вона може бути анульована.

Про це повідомила адвокатка Тетяна Савченко в коментарі для УНІАН.

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Наразі немає інформації про те, що когось можуть залишити без відстрочки, проте пропозиції все ж висувалися.

"Були заяви, що відстрочку можуть забрати, наприклад, у студентів або осіб із певною групою інвалідності, але поки що ці зміни не запровадили", — зазначила Савченко.

За її словами, особи з інвалідністю мають право на отримання відстрочки на загальних підставах згідно із законом. Тому відстрочка від мобілізації має надаватися незалежно від того, яка в людини група інвалідності.

"Тобто, і ця, й інші види відстрочки за здоров'ям, сімейними обставинами чи по догляду залишаються, як і раніше, за умови, що вони оформлені та продовжені за всіма правилами", — зауважила адвокат.

Проте все ж існують категорії військовозобов'язаних, яким недоступна відстрочка, а саме:

  • студентам, що вчаться на заочній або вечірній формі навчання, або здобувають другу вищу освіту;
  • багатодітним батькам, які мають борги за аліментами;
  • військовозобов'язаним, які доглядають дружину чи чоловіка з інвалідністю 3 групи, а також тим, хто доглядає за особами з 1 і 2 групою інвалідності, якщо при цьому є інші працездатні родичі, які можуть потурбуватися про це;
  • самотнім татам, якщо мама дитини не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою, зниклою безвісти та не перебуває в тюремному ув'язненні;
  • працівникам підприємств і організацій Міноборони;
  • військовозобов'язаним, які раніше були обмежено придатними, але після повторної ВЛК визнані придатними до служби;

Анулювання відстрочки

Відповідно до чинного законодавства існує кілька причин, коли  анулюється відстрочка від мобілізації: 

  • якщо закінчився термін її дії;
  • якщо відстрочка була по догляду за неповнолітньою дитиною, але дитина досягла 18 років і немає інвалідності;
  • якщо відстрочка була по догляду чи утриманню особи з інвалідністю і така особа померла. Про це військовозобов’язаний має повідомити в ТЦК особисто;
  •  якщо заброньований працівник звільнився з роботи;
  • якщо не дотримуються умови, на яких було надано відстрочку;
  • якщо для отримання відстрочки було надано неправдиву інформацію.

Нагадаємо, у додатку "Резерв+" вже незабаром з'явиться можливість оформити відстрочку від мобілізації, яка буде доступна окремим категоріям громадян.

Також ми писали про те, що після 9 листопада військовозобов'язані, які мають відстрочку, зіштовхнуться із проблемою у зв'язку із закінченням строку загальної мобілізації.

військовозобов'язані відстрочка адвокат мобілізація війна в Україні бронювання

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