Мобилизация в Украине – кто из военнообязанных потеряет отсрочку в ноябре

Работники ТЦК разговаривают с мужчиной. Иллюстративное фото: Исчерпывающе

Отсрочка от мобилизации доступна только определенным категориям граждан. Также есть случаи, когда она может быть аннулирована.

Об этом сообщила адвокат Татьяна Савченко в комментарии для УНИАН.

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Пока нет информации о том, что кого-то могут оставить без отсрочки, однако предложения все же выдвигались.

"Были заявления, что отсрочку могут забрать, например, у студентов или лиц с определенной группой инвалидности, но пока эти изменения не ввели", — отметила Савченко.

По ее словам, лица с инвалидностью имеют право на получение отсрочки на общих основаниях по закону. Поэтому отсрочка от мобилизации должна предоставляться независимо от того, какая у человека группа инвалидности.

"То есть, и эта, и другие виды отсрочки по здоровью, семейным обстоятельствам или по уходу остаются, как и раньше, при условии, что они оформлены и продлены по всем правилам", — отметила адвокат.

Однако все же существуют категории военнообязанных, которым недоступна отсрочка, а именно:

студентам, которые учатся на заочной или вечерней форме обучения, или получают второе высшее образование;

многодетным родителям, имеющим долги по алиментам;

военнообязанным, которые ухаживают за женой или мужем с инвалидностью 3 группы, а также тем, кто ухаживает за лицами с 1 и 2 группой инвалидности, если при этом есть другие трудоспособные родственники, которые могут позаботиться об этом;

одиноким папам, если мама ребенка не лишена родительских прав, не признана умершей, пропавшей без вести и не находится в тюремном заключении;

работникам предприятий и организаций Минобороны;

военнообязанным, которые ранее были ограниченно годными, но после повторной ВВК признаны годными к службе;

Аннулирование отсрочки

В соответствии с действующим законодательством существует несколько причин, когда аннулируется отсрочка от мобилизации:

если истек срок ее действия;

если отсрочка была по уходу за несовершеннолетним ребенком, но ребенок достиг 18 лет и нет инвалидности;

если отсрочка была по уходу или содержанию лица с инвалидностью и такое лицо умерло. Об этом военнообязанный должен сообщить в ТЦК лично;

если забронированный работник уволился с работы;

если не соблюдаются условия, на которых была

если не соблюдаются условия, на которых была предоставлена отсрочка;

если для получения отсрочки была предоставлена ложная информация.

Напомним, в приложении "Резерв+" уже вскоре появится возможность оформить отсрочку от мобилизации, которая будет доступна отдельным категориям граждан.

Также мы писали о том, что после 9 ноября военнообязанные, имеющие отсрочку, столкнутся с проблемой в связи с истечением срока общей мобилизации.