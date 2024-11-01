Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Юристы объяснили, кто потеряет отсрочку от службы в ноябре arrow

Юристы объяснили, кто потеряет отсрочку от службы в ноябре

1 ноября 2024 09:31
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Мобилизация в Украине – кто из военнообязанных потеряет отсрочку в ноябре
Работники ТЦК разговаривают с мужчиной. Иллюстративное фото: Исчерпывающе
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Отсрочка от мобилизации доступна только определенным категориям граждан. Также есть случаи, когда она может быть аннулирована.

Об этом сообщила адвокат Татьяна Савченко в комментарии для УНИАН.

Читайте также:

Кто потеряет отсрочку от мобилизации в ноябре

Пока нет информации о том, что кого-то могут оставить без отсрочки, однако предложения все же выдвигались.

"Были заявления, что отсрочку могут забрать, например, у студентов или лиц с определенной группой инвалидности, но пока эти изменения не ввели", — отметила Савченко.

По ее словам, лица с инвалидностью имеют право на получение отсрочки на общих основаниях по закону. Поэтому отсрочка от мобилизации должна предоставляться независимо от того, какая у человека группа инвалидности.

"То есть, и эта, и другие виды отсрочки по здоровью, семейным обстоятельствам или по уходу остаются, как и раньше, при условии, что они оформлены и продлены по всем правилам", — отметила адвокат.

Однако все же существуют категории военнообязанных, которым недоступна отсрочка, а именно:

  • студентам, которые учатся на заочной или вечерней форме обучения, или получают второе высшее образование;
  • многодетным родителям, имеющим долги по алиментам;
  • военнообязанным, которые ухаживают за женой или мужем с инвалидностью 3 группы, а также тем, кто ухаживает за лицами с 1 и 2 группой инвалидности, если при этом есть другие трудоспособные родственники, которые могут позаботиться об этом;
  • одиноким папам, если мама ребенка не лишена родительских прав, не признана умершей, пропавшей без вести и не находится в тюремном заключении;
  • работникам предприятий и организаций Минобороны;
  • военнообязанным, которые ранее были ограниченно годными, но после повторной ВВК признаны годными к службе;

Аннулирование отсрочки

В соответствии с действующим законодательством существует несколько причин, когда аннулируется отсрочка от мобилизации:

  • если истек срок ее действия;
  • если отсрочка была по уходу за несовершеннолетним ребенком, но ребенок достиг 18 лет и нет инвалидности;
  • если отсрочка была по уходу или содержанию лица с инвалидностью и такое лицо умерло. Об этом военнообязанный должен сообщить в ТЦК лично;
  • если забронированный работник уволился с работы;
    если не соблюдаются условия, на которых была
  • предоставлена отсрочка;
  • если для получения отсрочки была предоставлена ложная информация.

Напомним, в приложении "Резерв+" уже вскоре появится возможность оформить отсрочку от мобилизации, которая будет доступна отдельным категориям граждан.

Также мы писали о том, что после 9 ноября военнообязанные, имеющие отсрочку, столкнутся с проблемой в связи с истечением срока общей мобилизации.

военнообязанные отсрочка адвокат мобилизация война в Украине бронирование

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:39 Польша укрепляет границу с Россией и Беларусью — фото

Text

10:30 Южанина заявила, что 100 млрд грн из бюджета можно перенаправить

10:19 Одесские активисты жалуются на страницы Instagram — причина

10:18 Ценные бумаги от 1 тыс. грн — ПриватБанк обновил правила

10:15 Канада убеждает союзников разрешить Украине дальнобойные атаки

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

10:10 Почему Трамп разрешил поставлять оружие Украине в 2018 году

10:04 В США заявили, что фейки о выборах исходят от России

10:03 Враг атаковал Харьковскую область — в ОВА заявили о последствиях

09:57 В Ставрополе по нефтебазе попал беспилотник — фото и видео

09:46 Готовимся к отключениям света в Одессе — кого коснется

10:39 Польша укрепляет границу с Россией и Беларусью — фото

10:19 Одесские активисты жалуются на страницы Instagram — причина

10:18 Ценные бумаги от 1 тыс. грн — ПриватБанк обновил правила

10:15 Канада убеждает союзников разрешить Украине дальнобойные атаки

10:10 Почему Трамп разрешил поставлять оружие Украине в 2018 году

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

10:04 В США заявили, что фейки о выборах исходят от России

10:03 Враг атаковал Харьковскую область — в ОВА заявили о последствиях

09:57 В Ставрополе по нефтебазе попал беспилотник — фото и видео

09:46 Готовимся к отключениям света в Одессе — кого коснется

09:40 Какие пенсии назначили себе руководители ПФУ — известные суммы

06:42 Индекс борща — как в Украине выросли цены на традиционное блюдо

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Какие цены на алюминий в октябре — стоимость цветных металлов

29 октября 2024

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Цены на цветные металлы в конце октября — сколько стоит медь

06:30 В Украине упала стоимость кукурузы — цены на зерно в октябре

Text

10:30 Южанина заявила, что 100 млрд грн из бюджета можно перенаправить

Text

08:56 Попенко сообщил, сколько теплосетей Киева нуждаются в ремонте

Text

08:07 Попенко назвал реальные долги Украины перед Нафтогазом

Text

08:00 Когда появится отсрочка в Резерв+ — эфир Ранок.LIVE

Text

07:55 Экономист назвал показатель дефицита в бюджете Украины

31 октября 2024
Text

23:39 Эксперт объяснил, сколько процентов бюджета выделяют на оборону

Text

22:06 США могут вступить в войну на стороне Южной Кореи — эксперт

Text

17:41 Заявление Зеленского и отмена выплат беженцам — эфир Вечір.LIVE

Text

13:59 Иран до сих пор приходит в себя от удара Израиля — Ауслендер

Text

13:00 Отказ Польши по самолетам и заявление Зеленского — День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре