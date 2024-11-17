Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Юристи розповіли, в який випадках можна відмовитися від повістки arrow

Юристи розповіли, в який випадках можна відмовитися від повістки

17 листопада 2024 01:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Коли можна законно відмовитися від повістки
Перевірка працівниками ТЦК одного з спортзалів в Україні. Фото: соцмережі
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

В Україні продовжується воєнний стан та мобілізація, а це означає, що військовозобов'язані громадяни в різних містах нашої країни досі отримують повістки. Водночас, існують декілька випадків, коли людина законно може відмовитися і їй за це нічого не буде.

Про це розповіли юристи адвокатського об'єднання "Бачинський і партнери".

Читайте також:

Що сказали правознавці

За їх словами, якщо у людини взагалі відсутні військово-облікові документи, застарілі дані або ж неактуальна ВЛК, тоді такій особі можуть виписати повістку.

Водночас, якщо людина виконала всі правила військового обліку, оновила дані, має відповідний штрих код для перевірки інформацію в реєстрі "Оберіг" щодо наявності відстрочки від мобілізації, то в такому випадку підстав для вручення повістки немає .

Юристи пояснили, що у разі вручення повістки, особи які виключені з військового обліку, можуть відмовитися від неї без будь-яких юридичних наслідків. Це пов'язано з тим, що з моменту виключення вони не мають жодного юридичного та правового зв'язку з ТЦК.

Щодо людей, які стоїть на обліку, існує три варіанти, коли людина може відмовитися від повістки. Зокрема:

  • якщо на повістці немає печатки ТЦК або підпису його керівника;
  • якщо в документі вказані неправильні дані одержувала;
  • і якщо повістку вручає не уповноважена на це особа.

Нагадаємо, що деяким громадянам під час проходження блокпостів можуть вручити повістку до територіального центру комплектування. Це є законним, проте є низка вимог до оформлення повістки з боку ТЦК, щоб вона була чинною.

Також ми писали, що Кабінет Міністрів України ввів у дію 8 жовтня 2024 року Постановку №1147 про нові правила вручення повісток поштою. Таким чином повістка від територіального центру комплектування прирівнюється до судової повістки, тож є чіткі правила, в які терміни її має отримати громадянин.

мобілізація повістки війна в Україні юрист фронт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:49 Підліток побив людину руками та ногами — як покарав суд

01:30 Юристи розповіли, в який випадках можна відмовитися від повістки

00:36 Ребров розкритикував підопічних за невдалий матч з Грузією

00:30 ТЦК тісніше співпрацюватиме з поліцією — що погодив Кабмін

16 листопада 2024

23:57 Чоловік вбив п'яного друга, бо той вимагав гроші — що вирішив суд

23:42 У Київській області чути вибухи — в чому причина

23:24 Росія все рідше застосовує ракети "Калібр" — у ЗСУ пояснили чому

22:52 Мудрик отримав нагороду "Лев матчу" за Грузію

22:45 У Києві на ринку сталась масштабна пожежа, є постраждалі — фото

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

22:33 Чоловік вигадав спосіб, як уникнути мобілізації — його засудили

01:49 Підліток побив людину руками та ногами — як покарав суд

01:30 Юристи розповіли, в який випадках можна відмовитися від повістки

00:36 Ребров розкритикував підопічних за невдалий матч з Грузією

00:30 ТЦК тісніше співпрацюватиме з поліцією — що погодив Кабмін

16 листопада 2024

23:57 Чоловік вбив п'яного друга, бо той вимагав гроші — що вирішив суд

23:42 У Київській області чути вибухи — в чому причина

23:24 Росія все рідше застосовує ракети "Калібр" — у ЗСУ пояснили чому

22:52 Мудрик отримав нагороду "Лев матчу" за Грузію

22:45 У Києві на ринку сталась масштабна пожежа, є постраждалі — фото

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

22:33 Чоловік вигадав спосіб, як уникнути мобілізації — його засудили

Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Text

17:59 Медиків масово переводять у піхоту без підготовки, — Скороход

Text

05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

15 листопада 2024
Text

23:20 Нардепка заявила, що українцям продають пусті повістки

Text

20:38 Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

Text

20:13 У ЦВК відповіли, чи триває підготовка до виборів в Україні

Text

20:06 Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

Text

17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

13:17 Скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон — ДПСУ

Text

13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

Text

12:43 У ДПСУ відповіли, чи побільшало порушників кордону

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку