Коли можна законно відмовитися від повістки

Перевірка працівниками ТЦК одного з спортзалів в Україні. Фото: соцмережі

В Україні продовжується воєнний стан та мобілізація, а це означає, що військовозобов'язані громадяни в різних містах нашої країни досі отримують повістки. Водночас, існують декілька випадків, коли людина законно може відмовитися і їй за це нічого не буде.

Про це розповіли юристи адвокатського об'єднання "Бачинський і партнери".

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За їх словами, якщо у людини взагалі відсутні військово-облікові документи, застарілі дані або ж неактуальна ВЛК, тоді такій особі можуть виписати повістку.

Водночас, якщо людина виконала всі правила військового обліку, оновила дані, має відповідний штрих код для перевірки інформацію в реєстрі "Оберіг" щодо наявності відстрочки від мобілізації, то в такому випадку підстав для вручення повістки немає .

Юристи пояснили, що у разі вручення повістки, особи які виключені з військового обліку, можуть відмовитися від неї без будь-яких юридичних наслідків. Це пов'язано з тим, що з моменту виключення вони не мають жодного юридичного та правового зв'язку з ТЦК.

Щодо людей, які стоїть на обліку, існує три варіанти, коли людина може відмовитися від повістки. Зокрема:

якщо на повістці немає печатки ТЦК або підпису його керівника;

якщо в документі вказані неправильні дані одержувала;

і якщо повістку вручає не уповноважена на це особа.

Нагадаємо, що деяким громадянам під час проходження блокпостів можуть вручити повістку до територіального центру комплектування. Це є законним, проте є низка вимог до оформлення повістки з боку ТЦК, щоб вона була чинною.

Також ми писали, що Кабінет Міністрів України ввів у дію 8 жовтня 2024 року Постановку №1147 про нові правила вручення повісток поштою. Таким чином повістка від територіального центру комплектування прирівнюється до судової повістки, тож є чіткі правила, в які терміни її має отримати громадянин.