Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Юристы рассказали, в каких случаях можно отказаться от повестки arrow

Юристы рассказали, в каких случаях можно отказаться от повестки

17 ноября 2024 01:30
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Когда можно законно отказаться от повестки
Проверка работниками ТЦК одного из спортзалов в Украине. Фото: соцсети
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Украине продолжается военное положение и мобилизация, а это значит, что военнообязанные граждане в разных городах нашей страны до сих пор получают повестки. В то же время, существует несколько случаев, когда человек законно может отказаться и ему за это ничего не будет.

Об этом рассказали юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

Читайте также:

Что сказали правоведы

По их словам, если у человека вообще отсутствуют военно-учетные документы, устаревшие данные или неактуальная ВЛК, тогда такому лицу могут выписать повестку.

В то же время, если человек выполнил все правила военного учета, обновил данные, имеет соответствующий штрих код для проверки информацию в реестре "Оберег" относительно отсрочки от мобилизации, то в таком случае оснований для вручения повестки нет.

Юристы объяснили, что в случае вручения повестки, лица исключенные из военного учета могут отказаться от нее без каких-либо юридических последствий. Это связано с тем, что с момента исключения у них нет никакой юридической и правовой связи с ТЦК.

Относительно людей, стоящих на учете, существует три варианта, когда человек может отказаться от повестки. В частности:

  • если на повестке отсутствует печать ТЦК или подпись его руководителя;
  • если в документе указаны неправильные данные;
  • и если повестку вручает не уполномоченное лицо.

Напомним, что некоторым гражданам во время прохождения блокпостов могут вручить повестку в территориальный центр комплектования. Это законно, однако есть ряд требований к оформлению повестки со стороны ТЦК, чтобы она была действующей.

Также мы писали, что Кабинет Министров Украины ввел в действие 8 октября 2024 Постановку №1147 о новых правилах вручения повесток по почте. Таким образом, повестка от территориального центра комплектования приравнивается к судебной повестке, поэтому есть четкие правила, в какие сроки ее должен получить гражданин.

мобилизация повестки война в Украине юрист фронт

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

01:49 Подросток избил человека руками и ногами — как наказал суд

01:30 Юристы рассказали, в каких случаях можно отказаться от повестки

00:36 Ребров раскритиковал подопечных за неудачный матч с Грузией

00:30 ТЦК будет теснее сотрудничать с полицией — что согласовал Кабмин

16 ноября 2024

23:57 Мужчина убил пьяного друга, который просил деньги — что решил суд

23:42 В Киевской области слышны взрывы — в чем причина

23:24 Россия реже применяет ракеты "Калибр" — в ВСУ объяснили почему

22:52 Мудрик получил награду "Лев матча" за Грузию

22:45 В Киеве на рынке произошел пожар, есть пострадавшие — фото

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

22:33 Мужчина придумал способ избежать мобилизации — его осудили

01:49 Подросток избил человека руками и ногами — как наказал суд

01:30 Юристы рассказали, в каких случаях можно отказаться от повестки

00:36 Ребров раскритиковал подопечных за неудачный матч с Грузией

00:30 ТЦК будет теснее сотрудничать с полицией — что согласовал Кабмин

16 ноября 2024

23:57 Мужчина убил пьяного друга, который просил деньги — что решил суд

23:42 В Киевской области слышны взрывы — в чем причина

23:24 Россия реже применяет ракеты "Калибр" — в ВСУ объяснили почему

22:52 Мудрик получил награду "Лев матча" за Грузию

22:45 В Киеве на рынке произошел пожар, есть пострадавшие — фото

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

22:33 Мужчина придумал способ избежать мобилизации — его осудили

Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:37 Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

14 ноября 2024

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Text

17:59 Медиков массово переводят в пехоту без подготовки, — Скороход

Text

05:44 Выборы в 2025 году проводить опасно — бывший глава ЦИК

15 ноября 2024
Text

23:20 Нардеп заявила, что украинцам продают пустые повестки

Text

20:38 Местная власть не реагировала на жалобы из спецшколы, — юрист

Text

20:13 В ЦИК ответили, ведется ли подготовка к выборам в Украине

Text

20:06 Сколько работников ТЦК не имеют боевого опыта — объяснение

Text

17:53 Работник ТЦК открыл огонь по человеку — эфир Вечір.LIVE

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

13:17 Сколько уклонисты платят дельцам за побег за границу — ГПСУ

Text

13:00 Стрельба возле ТЦК на Закарпатье — эфир День.LIVE

Text

12:43 В ГПСУ ответили, стало ли больше нарушителей границы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке