Когда можно законно отказаться от повестки

Проверка работниками ТЦК одного из спортзалов в Украине. Фото: соцсети

В Украине продолжается военное положение и мобилизация, а это значит, что военнообязанные граждане в разных городах нашей страны до сих пор получают повестки. В то же время, существует несколько случаев, когда человек законно может отказаться и ему за это ничего не будет.

Об этом рассказали юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

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По их словам, если у человека вообще отсутствуют военно-учетные документы, устаревшие данные или неактуальная ВЛК, тогда такому лицу могут выписать повестку.

В то же время, если человек выполнил все правила военного учета, обновил данные, имеет соответствующий штрих код для проверки информацию в реестре "Оберег" относительно отсрочки от мобилизации, то в таком случае оснований для вручения повестки нет.

Юристы объяснили, что в случае вручения повестки, лица исключенные из военного учета могут отказаться от нее без каких-либо юридических последствий. Это связано с тем, что с момента исключения у них нет никакой юридической и правовой связи с ТЦК.

Относительно людей, стоящих на учете, существует три варианта, когда человек может отказаться от повестки. В частности:

если на повестке отсутствует печать ТЦК или подпись его руководителя;

если в документе указаны неправильные данные;

и если повестку вручает не уполномоченное лицо.

Напомним, что некоторым гражданам во время прохождения блокпостов могут вручить повестку в территориальный центр комплектования. Это законно, однако есть ряд требований к оформлению повестки со стороны ТЦК, чтобы она была действующей.

Также мы писали, что Кабинет Министров Украины ввел в действие 8 октября 2024 Постановку №1147 о новых правилах вручения повесток по почте. Таким образом, повестка от территориального центра комплектования приравнивается к судебной повестке, поэтому есть четкие правила, в какие сроки ее должен получить гражданин.