Чи мобілізують людей з інвалідністю III групи, відповідь юристів

Люди в інвалідних колясках. Фото: Pexels

В Україні продовжується повномасштабна війна, а отже і загальна мобілізація. Однак є категорія людей, які не підлягають мобілізації.

Юристи відповіли, чи відносяться до такої категорії особи з інвалідністю III групи, про що пише Факти ICTV.

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Юристи БДП поінформували, що мобілізацію осіб які мають інвалідність, можлива лише за їхньою згодою і лише за контрактом.

Однак вони наголосили, що навіть за наявності інвалідності, у будь-якому випадку треба оформити відстрочку. Причина в тому, що без відстрочки особу мають право мобілізувати.

Якщо вийшло так, що особу все ж таки мобілізували, в такому випадку за наявності інвалідності можна звільнитись (якщо військові не висловили бажання продовжувати військову службу).

Нагадаємо, що в Одесі співробітник ТЦК за хабарі допомагав чоловікам ухилитися від призову. Фігуранту загрожує 5 років позбавлення волі.

Також ми писали, чи збережеться бронь, якщо змінити місцеперебування на обліку у ТЦК (змінити саме територіальний центр комплектування).