Мобилизуют ли людей с инвалидностью III группы, ответ юристов

Люди в инвалидных колясках. Фото: Pexels

В Украине продолжается полномасштабная война, а следовательно и всеобщая мобилизация. Однако есть категория людей, которые не подлежат мобилизации.

Юристы ответили, относятся ли к такой категории лица с инвалидностью III группы, о чем пишет Факты ICTV.

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Юристы БДП сообщили, что мобилизация лиц, имеющих инвалидность, возможна только с их согласия и только по контракту.

Однако они отметили, что даже при наличии инвалидности, в любом случае надо оформить отсрочку. Причина в том, что без отсрочки лицо имеют право мобилизовать.

Если получилось так, что лицо все же мобилизовали, в таком случае при наличии инвалидности можно уволиться (если военные не выразили желание продолжать военную службу).

Напомним, что в Одессе сотрудник ТЦК за взятки помогал мужчинам уклониться от призыва. Фигуранту грозит 5 лет лишения свободы.

Также мы писали, сохранится ли бронь, если сменить местонахождение на учете в ТЦК (сменить именно территориальный центр комплектования).