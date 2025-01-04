Чи мають право ТЦК затримувати людей, відповіли юристи

Громадянин стає на військовий облік у ТЦК. Фото: "Суспільне"

В Україні продовжується повномасштабна війна та триває загальна мобілізація. Відповідно, чоловіки призовного віку отримують повістки, однак іноді є випадки, коли працівники ТЦК та СП примусово затримують військовозобов'язаних громадян.

У юридичній компанії INSEININ відповіли, чи мають вони таке право.

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Що сказали юристи

Фахівці юридичної компанії зазначили, що в умовах воєнного стану, який діє в Україні, триває загальна мобілізація. Це передбачає, що всі військовозобов’язані чоловіки зобов’язані стати на військовий облік та підлягають мобілізації, якщо у них немає законних підстав для відстрочки від призову.

Згідно з чинними нормами, такі особи за викликом мають з'явитися до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для проходження військово-лікарської комісії та подальших мобілізаційних заходів. Ігнорування повістки кваліфікується як ухилення від військового обліку, що може спричинити адміністративну або кримінальну відповідальність.

Військовозобов’язані, які порушують правила військового обліку, підлягають адміністративній відповідальності. У таких випадках поліція має право проводити адміністративний розшук і доставляти порушників до районного ТЦК.

Затримання здійснюється виключно працівниками поліції за наявності чітких підстав, зокрема:

порушення правил військового обліку, зафіксоване у реєстрі військовозобов’язаних;

відсутність військово-облікових документів;

відсутність перебування на військовому обліку або зняття з нього;

факт ухилення від виконання військового обов’язку через неявку за повісткою;

ігнорування направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

"В таких випадках затримання відбувається на підставі статті 262 КУпАП та є абсолютно законним. Якщо ви не порушували правила військового обліку або є невійськовозобов’язаним чи призовником, здійснення адміністративного затримання не здійснюється, адже відсутні підстави для цього", — розповіли юристи.

Чи є у ТЦК право утримувати людей

Після прибуття військовозобов’язаних до районного територіального центру комплектування (ТЦК), їх зазвичай направляють для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Якщо медична комісія не виявляє підстав для відстрочки або звільнення від служби, такі особи підлягають призову до лав Збройних сил України.

Працівники ТЦК ретельно контролюють процес проходження ВЛК, оскільки значна кількість військовозобов’язаних ігнорує ці виклики. Направлення видаються, але деякі громадяни не з'являються на медичний огляд. Подібні випадки трапляються і з явкою за повісткою для відправлення до місць проходження служби. Нерідко після отримання повісток військовозобов’язані навмисно ухиляються від призову, що розцінюється як протиправна поведінка.

Водночас юристи наголошують, що працівники ТЦК та СП не мають права утримувати військовозобов’язаних силоміць.

"Районні ТЦК та СП — це не правоохоронні органи, а підрозділ Збройних сил України, які вповноважені вести військовий облік та проводити призов на військову службу. Тому будь-яких повноважень на затримання та арешт громадян дана структура не наділена. У випадку, якщо працівники ТЦК та СП фіксують незаконні дії військовозобов’язаних, вони мають право на притягнення таких порушників до адміністративної чи кримінальної відповідальності. Але примусової мобілізації чи утримання в приміщенні ТЦК та СП не повинно застосовуватись як санкція", — зазначили юристи.

Що робити, якщо утримують у будівлі ТЦК

Юристи акцентують, що найкращий спосіб уникнути проблем — це дотримуватися вимог військового обліку, своєчасно оновлювати військово-облікові документи та реагувати на виклики з районного ТЦК. У разі, якщо військовозобов’язаного затримали та доставили до приміщення ТЦК і він відмовляється проходити військово-лікарську комісію або мобілізацію, така особа має право подати письмову відмову та вимагати негайне звільнення.

Якщо ж утримання в приміщенні ТЦК має примусовий характер, юридично коректним рішенням є подання заяви до поліції. У заяві необхідно вказати факт вчинення кримінального правопорушення, яке кваліфікується як незаконне позбавлення волі.

"Потрібно розуміти, що військовозобов’язаним, які підлягають призову на військову службу не варто розраховувати на звільнення з приміщення ТЦК та подальше ухилення від призову. Існує тільки два варіанти або виконання військового обов’язку у вигляді призову на службу або притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 336 Кримінального кодексу України", — резюмували юристи.

Нагадаємо, нещодавно командир 78-го полку Сергій Огородник розкритикував працівників ТЦК щодо питання організації мобілізації в Україні. Зокрема, звинуватив їх у відсутності належного підходу до відбору мобілізованих.

Також ми писали, що учасник блек-метал гурту Burned Time Machine Мирослав Щербак у соцмережах закликав вбивати працівників ТЦК та СП. Хоча згодом, вибачився за свої слова.