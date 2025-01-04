Имеют ли право ТЦК задерживать людей, ответили юристы

Гражданин становится на воинский учет в ТЦК. Фото: "Суспільне"

В Украине продолжается полномасштабная война и продолжается всеобщая мобилизация. Соответственно, мужчины призывного возраста получают повестки, однако иногда есть случаи, когда работники ТЦК и СП принудительно задерживают военнообязанных граждан.

В юридической компании INSEININ ответили, имеют ли они такое право.

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Что сказали юристы

Специалисты юридической компании отметили, что в условиях военного положения, которое действует в Украине, продолжается всеобщая мобилизация. Это предусматривает, что все военнообязанные мужчины обязаны стать на воинский учет и подлежат мобилизации, если у них нет законных оснований для отсрочки от призыва.

Согласно действующим нормам, такие лица по вызову должны явиться в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) для прохождения военно-врачебной комиссии и дальнейших мобилизационных мероприятий. Игнорирование повестки квалифицируется как уклонение от воинского учета, что может повлечь административную или уголовную ответственность.

Военнообязанные, которые нарушают правила воинского учета, подлежат административной ответственности. В таких случаях полиция имеет право проводить административный розыск и доставлять нарушителей в районный ТЦК.

Задержание осуществляется исключительно работниками полиции при наличии четких оснований, в частности:

нарушение правил воинского учета, зафиксированное в реестре военнообязанных;

отсутствие военно-учетных документов;

отсутствие пребывания на воинском учете или снятия с него;

факт уклонения от выполнения воинского долга из-за неявки по повестке;

игнорирование направления на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

"В таких случаях задержание происходит на основании статьи 262 КУоАП и является абсолютно законным. Если вы не нарушали правила воинского учета или являетесь невоеннообязанным или призывником, осуществление административного задержания не осуществляется, ведь отсутствуют основания для этого", — рассказали юристы.

Есть ли у ТЦК право удерживать людей

После прибытия военнообязанных в районный территориальный центр комплектования (ТЦК), их обычно направляют для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Если медицинская комиссия не выявляет оснований для отсрочки или освобождения от службы, такие лица подлежат призыву в ряды Вооруженных сил Украины.

Работники ТЦК тщательно контролируют процесс прохождения ВВК, поскольку значительное количество военнообязанных игнорирует эти вызовы. Направления выдаются, но некоторые граждане не появляются на медицинский осмотр. Подобные случаи встречаются и с явкой по повестке для отправки в места прохождения службы. Нередко после получения повесток военнообязанные намеренно уклоняются от призыва, что расценивается как противоправное поведение.

В то же время юристы отмечают, что работники ТЦК и СП не имеют права удерживать военнообязанных силой.

"Районные ТЦК и СП — это не правоохранительные органы, а подразделение Вооруженных сил Украины, которые уполномочены вести воинский учет и проводить призыв на военную службу. Поэтому каких-либо полномочий на задержание и арест граждан данная структура не наделена. В случае, если работники ТЦК и СП фиксируют незаконные действия военнообязанных, они имеют право на привлечение таких нарушителей к административной или уголовной ответственности. Но принудительной мобилизации или содержание в помещении ТЦК и СП не должно применяться как санкция", — отметили юристы.

Что делать, если удерживают в здании ТЦК

Юристы акцентируют, что лучший способ избежать проблем -- это соблюдать требования воинского учета, своевременно обновлять военно-учетные документы и реагировать на вызовы из районного ТЦК. В случае, если военнообязанного задержали и доставили в помещение ТЦК и он отказывается проходить военно-врачебную комиссию или от мобилизации, такое лицо имеет право подать письменный отказ и требовать немедленного освобождения.

Если же содержание в помещении ТЦК имеет принудительный характер, юридически корректным решением является подача заявления в полицию. В заявлении необходимо указать факт совершения уголовного преступления, которое квалифицируется как незаконное лишение свободы.

"Нужно понимать, что военнообязанным, которые подлежат призыву на военную службу не стоит рассчитывать на освобождение из помещения ТЦК и дальнейшее уклонение от призыва. Существует только два варианта или выполнение воинского долга в виде призыва на службу или привлечение к уголовной ответственности по ст. 336 Уголовного кодекса Украины", — резюмировали юристы.

Напомним, недавно командир 78-го полка Сергей Огородник раскритиковал работников ТЦК по вопросу организации мобилизации в Украине. В частности, обвинил их в отсутствии надлежащего подхода к отбору мобилизованных.

Также мы писали, что участник блэк-метал группы Burned Time Machine Мирослав Щербак в соцсетях призвал убивать работников ТЦК и СП. Хотя впоследствии, извинился за свои слова.