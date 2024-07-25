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Юристка пояснила, чи мають оновлювати дані у ТЦК люди з довічною інвалідністю

25 липня 2024 05:34
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Юристка пояснила, чи потрібно оновлювати військово-облікові дані громадянам із довічною інвалідністю
Чоловік на інвалідному візку поряд із жінкою. Фото ілюстративне: depositphotos.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Усі військовозобов'язані в Україні повинні оновлювати свої військово-облікові дані у ТЦК та СП. Щоправда, це не стосується громадян, яких виключили з військового обліку.

Про це в неділю, 30 червня, на платформі B2B Consult розповіла юристка Галина Токмач.

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Еспертка зазначила, що людей, в яких інвалідність довічно, вимога щодо оновлення військово-облікових даних не стосується. Головне, щоб у військово-обліковому документі було зазначено, що людина непридатна до військової служби та її знято з військового обліку. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", взяття на облік людей, яких раніше виключили з нього, не передбачено.

Усі ж інші військовозобов'язані мають оновити дані, прибувши до ТЦК за місцем свого проживання або перебування військовому на обліку. Також це можна зробити в додатку "Резерв+".

Раніше адвокат Богдан Янків пояснив, чи можуть ТЦК заблокувати рахунок ФОПу, який вчасно не оновив свої військово-облікові дані. За його словами, блокування рахунків загрожуватиме громадянам, які не лише не оновили дані, а й, отримавши штраф, не сплатять його протягом десятьох днів.

Також ми повідомляли, чи може науковий працівник, який не оновив дані та не має військово-облікового документа, отримати відстрочку. За словами юриста Владислава Дерія, відстрочку такий громадянин може отримати лише після оформлення довідки про те, що займана посада є його основним місцем роботи.

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