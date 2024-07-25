Юрист объяснила, нужно ли обновлять военно-учетные данные гражданам с пожизненной инвалидностью

Мужчина на инвалидной коляске рядом с женщиной. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Все военнообязанные в Украине должны обновлять свои военно-учетные данные в ТЦК и СП. Правда, это не касается граждан, исключенных из военного учета.

Об этом в воскресенье, 30 июня, на платформе B2B Consult рассказала юрист Галина Токмач.

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Нужно ли тем, у кого пожизненная инвалидность, обновлять данные в ТЦК

Эсперт отметила, что людей, у которых инвалидность пожизненно, требование касательно обновления военно-учетных данных не касается. Главное, чтобы в военно-учетном документе было указано, что человек непригоден к военной службе и снят с военного учета. Согласно статье 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", взятие на учет людей, которых ранее исключили из него, не предусмотрено.

Все остальные военнообязанные должны обновить данные, прибыв в ТЦК по месту своего жительства или пребывания на военном учете. Также это можно сделать в приложении "Резерв+".

Ранее адвокат Богдан Янкив объяснил, могут ли ТЦК заблокировать счет ФЛП, который вовремя не обновил свои военно-учетные данные. По его словам, блокирование счетов будет угрожать гражданам, которые не только не обновили данные, но и, получив штраф, не уплатят его в течение десяти дней.

Также мы сообщали, может ли научный работник, не обновивший данные и не имеющий военно-учетного документа, получить отсрочку. По словам юриста Владислава Дерия, отсрочку такой гражданин может получить только после оформления справки о том, что занимаемая должность является его основным местом работы.