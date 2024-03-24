Юристка розповіла, що змінить прийняття законопроєкту про мобілізацію

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Законопроєкт про мобілізацію став дуже резонансною темою в суспільстві, зокрема, через жорсткі обмеження для ухилянтів. Однак які ще корисні — чи жорсткі — рішення принесе ухвалення законопроєкту.

Про це Новини.LIVE розповіла юристка ЮК "Приходько та партнери" Діана Скумадчук.

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Найбільш резонансною в суспільстві темою стосовно законопроєкту стали обмеження для ухилянтів. Однак є й багато інших необхідних змін, сказала юристка.

"На мою думку, прийняттям цього законопроєкту може значно посилити регулювання урядом процедури мобілізації, вводяться жорсткі обмеження у правах порушників законодавства. Однак, пропонується значна діджиталізація комунікації ТЦК та СП із військовозобов’язаними", — розповіла Діана Скумадчук.

Також планують запровадити підстави для звільнення з військової служби у разі безперервної служби саме під час дії воєнного стану протягом 36 місяців та інші значні зміни.

"Але, звісно, це не остаточний варіант закону. Чи приймуть вказаний законопроєкт та у якому виді відповідь дізнаємось найближчим часом", — додала юристка.

Нагадаємо, наразі мобілізовано 1,1 мільйона осіб, а загальний обсяг дохідної частини бюджету, яку можна витратити на війну, — 1,7 трильйона гривень.

Також зазначимо, що Кабмін планує привʼязати бронювання від мобілізації до рівня заробітної плати військовозобов'язаних.