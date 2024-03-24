Юрист рассказала, что изменит принятие законопроекта о мобилизации

Верховная рада Украины. Фото: google.com

Законопроект о мобилизации стал очень резонансной темой в обществе, в частности, из-за жестких ограничений для уклоняющихся. Однако какие еще полезные — или жесткие — решения принесет принятие законопроекта.

Об этом Новини.LIVE рассказала юрист ЮК "Приходько и партнеры" Диана Скумадчук.

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Наиболее резонансной в обществе темой относительно законопроекта стали ограничения для уклоняющихся. Однако есть и многие другие необходимые изменения, сказала юрист.

"По моему мнению, принятием этого законопроекта может значительно усилить регулирование правительством процедуры мобилизации, вводятся жесткие ограничения в правах нарушителей законодательства. Однако предлагается значительная диджитализация коммуникации ТЦК и СП с военнообязанными", — рассказала Диана Скумадчук.

Также планируется ввести основания для увольнения с военной службы в случае непрерывной службы именно во время действия военного положения в течение 36 месяцев и другие значительные изменения.

"Но, конечно, это не окончательный вариант закона. Примут ли указанный законопроект и в каком виде ответ узнаем в ближайшее время", — добавила юрист.

Напомним, сейчас мобилизовано 1,1 миллиона человек, а общий объем доходной части бюджета, которую можно потратить на войну, — 1,7 триллиона гривен.

Также отметим, что Кабмин планирует привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы военнообязанных.