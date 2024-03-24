Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Юрист рассказала, что изменит принятие законопроекта о мобилизации arrow

Юрист рассказала, что изменит принятие законопроекта о мобилизации

24 марта 2024 09:48
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Юрист рассказала, что изменит принятие законопроекта о мобилизации
Верховная рада Украины. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Законопроект о мобилизации стал очень резонансной темой в обществе, в частности, из-за жестких ограничений для уклоняющихся. Однако какие еще полезные — или жесткие — решения принесет принятие законопроекта.

Об этом Новини.LIVE рассказала юрист ЮК "Приходько и партнеры" Диана Скумадчук.

Читайте также:

Что изменит законопроект о мобилизации

Наиболее резонансной в обществе темой относительно законопроекта стали ограничения для уклоняющихся. Однако есть и многие другие необходимые изменения, сказала юрист.

"По моему мнению, принятием этого законопроекта может значительно усилить регулирование правительством процедуры мобилизации, вводятся жесткие ограничения в правах нарушителей законодательства. Однако предлагается значительная диджитализация коммуникации ТЦК и СП с военнообязанными", — рассказала Диана Скумадчук.

Также планируется ввести основания для увольнения с военной службы в случае непрерывной службы именно во время действия военного положения в течение 36 месяцев и другие значительные изменения.

"Но, конечно, это не окончательный вариант закона. Примут ли указанный законопроект и в каком виде ответ узнаем в ближайшее время", — добавила юрист.

Напомним, сейчас мобилизовано 1,1 миллиона человек, а общий объем доходной части бюджета, которую можно потратить на войну, — 1,7 триллиона гривен.

Также отметим, что Кабмин планирует привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы военнообязанных.

Верховная Рада
мобилизация
законопроект
ТЦК и СП
юрист

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ