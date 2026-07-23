Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Юристка розвіяла міф про мобілізацію: призвати можуть навіть без розшуку в "Резерв+"

Юристка розвіяла міф про мобілізацію: призвати можуть навіть без розшуку в "Резерв+"

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2026 04:30
Мобілізація в Україні — можуть призвати навіть без розшуку в «Резерв+», — зазначила юристка
Оголошення про розшук у "Резерв+". Колаж: Новини.LIVE

В Україні деякі військовозобов'язані громадяни вважають, що якщо їх немає в розшуку в системі "Резерв+", то це означає, що їх не можуть мобілізувати. Однак насправді ситуація зовсім інша.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це у Facebook написала адвокатка Марина Суткович.

Чому відсутність розшуку в «Резерв+» не перешкоджає мобілізації

Як пояснила юристка, сам статус у додатку "Резерв+" не визначає, чи можуть людину мобілізувати. Але вся суть полягає в іншому: чоловіків віком від 25 до 60 років, які придатні до військової служби й не оформили бронь або відстрочку, можуть призвати.

Тобто громадян можуть мобілізувати незалежно від того, чи є в додатку позначка про розшук, чи ні. У цьому питанні насамперед вирішальну роль відіграють вимоги законодавства.

"Мобілізують не через наявність розшуку. Мобілізують через те, що ви насправді підлягаєте мобілізації, а обставин, які звільняють вас від цієї мобілізації, у вас немає", — написала Марина Суткович.

Читайте також:

Підсумовуючи, юристка додала, що військовозобов’язаним не слід покладатися на дані в "Резерв+". У разі, якщо є право на відстрочку або можна отримати бронь на роботу, то з цим не слід зволікати.

Мобилизация в Украине - призвать могут даже без розыска в "Резерв+"
Допис адвоката. Фото: скріншот

Як повідомляли Новини.LIVE, днями уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що до 90% випадків мобілізації відбувається з порушеннями прав громадян. Він вважає, що проблему можна вирішити шляхом забезпечення прозорості роботи ТЦК.

Також ми писали, що, за словами Лубінця, Кіровоградська та Хмельницька області є найкращими за показниками мобілізації.

мобілізація розшук Резерв+
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації