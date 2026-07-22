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Головна Мобілізація Лубінець назвав два регіони України з найкращими показниками мобілізації

Лубінець назвав два регіони України з найкращими показниками мобілізації

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2026 04:30
Лубінець розповів, у яких областях України зафіксовано найкращі показники мобілізації
Мобілізація в Україні. Колаж: Новини.LIVE

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Кіровоградська та Хмельницька області є найкращими за показником мобілізаційних процесів. За його словами, у цих регіонах довіра до ТЦК вища.

Про це омбудсмен сказав в інтерв’ю Новини.LIVE.

Які в Україні найкращі області за показниками мобілізації

За словами Лубінця, Кіровоградська та Хмельницька області посідають провідні місця за кількістю населення та кількістю мобілізованих громадян.

"Є два позитивні регіони, про які не можу не згадати. Це Кіровоградська та Хмельницька області. Кіровоградський регіон і місто Кропивницький, з урахуванням критеріїв чисельності населення та кількості мобілізованих, посідають перше місце. Якщо у нас є передовий досвід у статистиці, чому б не показати керівникам обласного рівня, як проводити мобілізацію без порушення прав громадян і вчинення подібних кримінальних правопорушень", — сказав Лубінець.

Водночас він зазначив, що найскладніша ситуація спостерігається на Закарпатті, звідки надходить найбільша кількість звернень щодо можливих порушень з боку представників ТЦК.

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Крім того, скарги надходять з Одеської та Дніпропетровської областей, а також траплялися окремі резонансні випадки у Львівській області.

Лубінець додав, що станом на сьогодні зафіксовано 4 випадки вбивств у приміщеннях ТЦК.

Як повідомляли Новини.LIVE, у цьому ж інтерв’ю Лубінець пояснив, що військові не мають права перевіряти документи у громадян, зупиняти їх та застосовувати силу. Працівники ТЦК можуть перевіряти виключно військово-облікові документи.

Також він зазначив, що адвокатів часто не пускають до своїх клієнтів у ТЦК. Більше того, деякі юристи-чоловіки взагалі побоюються відвідувати ТЦК через ризик мобілізації.

мобілізація Дмитро Лубінець ефір Новини.LIVE
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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