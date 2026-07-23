Юристка розвіяла міф про мобілізацію: призвати можуть навіть без розшуку в "Резерв+"

Оголошення про розшук у "Резерв+". Колаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

В Україні деякі військовозобов'язані громадяни вважають, що якщо їх немає в розшуку в системі "Резерв+", то це означає, що їх не можуть мобілізувати. Однак насправді ситуація зовсім інша.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це у Facebook написала адвокатка Марина Суткович.

Чому відсутність розшуку в «Резерв+» не перешкоджає мобілізації

Як пояснила юристка, сам статус у додатку "Резерв+" не визначає, чи можуть людину мобілізувати. Але вся суть полягає в іншому: чоловіків віком від 25 до 60 років, які придатні до військової служби й не оформили бронь або відстрочку, можуть призвати.

Тобто громадян можуть мобілізувати незалежно від того, чи є в додатку позначка про розшук, чи ні. У цьому питанні насамперед вирішальну роль відіграють вимоги законодавства.

"Мобілізують не через наявність розшуку. Мобілізують через те, що ви насправді підлягаєте мобілізації, а обставин, які звільняють вас від цієї мобілізації, у вас немає", — написала Марина Суткович.

Підсумовуючи, юристка додала, що військовозобов’язаним не слід покладатися на дані в "Резерв+". У разі, якщо є право на відстрочку або можна отримати бронь на роботу, то з цим не слід зволікати.

Допис адвоката. Фото: скріншот

Як повідомляли Новини.LIVE, днями уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що до 90% випадків мобілізації відбувається з порушеннями прав громадян. Він вважає, що проблему можна вирішити шляхом забезпечення прозорості роботи ТЦК.

Також ми писали, що, за словами Лубінця, Кіровоградська та Хмельницька області є найкращими за показниками мобілізації.