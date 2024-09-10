Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Із навчального центру в обраний підрозділ — інструкція для мобілізованого arrow

Із навчального центру в обраний підрозділ — інструкція для мобілізованого

10 вересня 2024 19:37
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Переведення військового - переведення з однієї в/ч в іншу - як потрапити у обрану військову частину
Підготовка мобілізованих. Фото: 150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Для того, аби після навчального центру потрапити до обраної заздалегідь військової частини, громадянин має отримати відношення від цього підрозділу. Після його отримання і завершення підготовки у навчальному центрі треба писати рапорт на переведення до конкретної частини.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Із навчального центру у військову частину

Військовозобов’язані громадяни, які на ВЛК отримали висновок "придатний до військової служби", отримують повістку і направляються до навчальних центрів ЗСУ.

Там вони проходять підготовку, після якої розподіляються по різних військових частинах. Дехто із мобілізованих може потрапити до конкретного підрозділу, у якому раніше отримав відношення.

Юристи пояснили, як без зайвих проблем потрапити після навчального центру в обрану раніше військову частину.

Як потрапити до конкретного підрозділу, обраного до мобілізації

"Для переведення до іншої військової частини треба спочатку отримати відношення з тієї військової частини, де вас мають намір вас прийняти", — йдеться у відповіді правників.

"Після цього треба подавати рапорт на переведення до іншої військової частини, разом з відношенням з тієї військової частини", — підкреслили юристи.

Також важливі новини дня по темі:

ЗСУ військові мобілізація військовослужбовці навчальні центри

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:23 Відключення світла на Одещині — графіки на завтра

21:13 На Чернігівщині жінка вела групу для ухилянтів у Viber — яким було рішення суду

Ексклюзив

21:06 Які сподівання покладають американці на дебати між Трампом і Гарріс — репортаж Новини.LIVE

20:50 Зеленський назвав один з ключових пріоритетів цього року для України

20:49 У Кривбасі прокоментували відсторонення свого найкращого футболіста

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

20:31 Родина облаштувала лабораторію у своїй квартирі — у Києві поліція викрила наркоторговців

20:25 Синоптики попередили області, які завтра не оминуть потужні грози

20:18 Прогноз щодо відключень на завтра — в Укренерго звернулися до українців

20:02 У Дніпрі суд виправдав жінку, яка вбила свого співмешканця

20:00 Відстрочка по приписному — чи можливо оформити відстрочку з таким документом

21:23 Відключення світла на Одещині — графіки на завтра

21:13 На Чернігівщині жінка вела групу для ухилянтів у Viber — яким було рішення суду

Ексклюзив

21:06 Які сподівання покладають американці на дебати між Трампом і Гарріс — репортаж Новини.LIVE

20:50 Зеленський назвав один з ключових пріоритетів цього року для України

20:49 У Кривбасі прокоментували відсторонення свого найкращого футболіста

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

20:31 Родина облаштувала лабораторію у своїй квартирі — у Києві поліція викрила наркоторговців

20:25 Синоптики попередили області, які завтра не оминуть потужні грози

20:18 Прогноз щодо відключень на завтра — в Укренерго звернулися до українців

20:02 У Дніпрі суд виправдав жінку, яка вбила свого співмешканця

20:00 Відстрочка по приписному — чи можливо оформити відстрочку з таким документом

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

Text

18:42 Повітряні тривоги — як ставляться до них одесити сьогодні

Text

17:50 Плани США щодо закінчення війни в Україні та новий задум Кремля — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Експерт пояснив, чому частина українських ФОПів у Польщі закриваються

Text

15:04 Нардеп сказав, яка категорія українців повертатиметься з-за кордону після війни

Text

14:36 В Україні зросла середня зарплата — експерт озвучив причину

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

13:00 Зеленський готує завершення війни, а в Кремлі назвали умову для переговорів — ефір День.LIVE

Text

11:15 Еколог назвав, що могло стати причиною забруднення Десни

Text

10:47 Захист української енергетики — нардеп запропонував інший варіант замість великих витрат

Text

08:00 Заборона Telegram в Україні та захист енергооб'єктів — ефір Ранок.LIVE

9 вересня 2024
Text

23:46 Журналістка Орлова пояснила, яким чином буде визначено переможця передвиборчих дебатів у США

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець