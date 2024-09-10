Переведення військового - переведення з однієї в/ч в іншу - як потрапити у обрану військову частину

Підготовка мобілізованих. Фото: 150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ

Для того, аби після навчального центру потрапити до обраної заздалегідь військової частини, громадянин має отримати відношення від цього підрозділу. Після його отримання і завершення підготовки у навчальному центрі треба писати рапорт на переведення до конкретної частини.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Із навчального центру у військову частину

Військовозобов’язані громадяни, які на ВЛК отримали висновок "придатний до військової служби", отримують повістку і направляються до навчальних центрів ЗСУ.

Там вони проходять підготовку, після якої розподіляються по різних військових частинах. Дехто із мобілізованих може потрапити до конкретного підрозділу, у якому раніше отримав відношення.

Юристи пояснили, як без зайвих проблем потрапити після навчального центру в обрану раніше військову частину.

Як потрапити до конкретного підрозділу, обраного до мобілізації

"Для переведення до іншої військової частини треба спочатку отримати відношення з тієї військової частини, де вас мають намір вас прийняти", — йдеться у відповіді правників.

"Після цього треба подавати рапорт на переведення до іншої військової частини, разом з відношенням з тієї військової частини", — підкреслили юристи.