Перевод военного - перевод из одной в/ч в другую - как попасть в избранную воинскую часть

Подготовка мобилизованных. Фото: 150 учебный центр Командования Сил ТрО ВСУ

Для того чтобы после учебного центра попасть в избранную заранее воинскую часть, гражданин должен получить отношение от этого подразделения. После его получения и завершения подготовки в учебном центре следует писать рапорт на перевод в конкретную часть.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Из учебного центра в воинскую часть

Военнообязанные граждане, получившие на ВВК заключение "пригодный к военной службе", получают повестку и направляются в учебные центры ВСУ.

Там они проходят подготовку, после которой распределяются по разным военным частям. Некоторые из мобилизованных могут попасть в конкретное подразделение, в котором ранее получили отношение.

Юристы объяснили, как без лишних проблем попасть после учебного центра в избранную ранее военную часть.

Как попасть в конкретное подразделение, выбранное до мобилизации

"Для перевода в другую воинскую часть нужно сначала получить отношения с той воинской части, где вас намерены вас принять", — говорится в ответе юристов.

"После этого нужно подавать рапорт на перевод в другую воинскую часть, вместе с отношением с той воинской части", — подчеркнули юристы.