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Кабмин хочет увеличить штрафы за уклонение от мобилизации — сколько будут платить уклонисты

22 января 2024 04:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Кабмин хочет увеличить штрафы за уклонение от мобилизации — сколько будут платить уклонисты
Мужчине выписывает повестку представитель ТЦК. Фото: novynarnia.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Кабинет министров Украины высказал предложение о значительном усилении наказания для мужчин, которые избегают выполнения военного учета и уклоняются от мобилизации. В частности, предлагается увеличить штрафы до 200 тыс. грн.

Соответствующий законопроект №10379 был зарегистрирован в декабре 2023 года.

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Отмечается, что кроме увеличения штрафов Кабмин предлагает разрешить задержание украинцев в особое время, нарушающих закон и мобилизационные меры, а также рассматривает считать уголовным правонарушением отказ от прохождения ВЛК.

Согласно предложениям авторов в сравнительной таблице к проекту закона указаны предложенные размеры увеличенных штрафов, например, в отношении нарушений правил военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Эти нарушения могут привести к наложению штрафа от 8 тыс. 500 грн до 17 тыс. грн, что определено в статье 210.

Статья 210-1 предусматривает наложение штрафа на граждан и должностных лиц за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационную подготовку и мобилизацию. Размер штрафа колеблется от 34 тыс. грн до 85 тыс. грн.

Скриншот из сравнительной таблицы проекта закона об изменениях в УК
Скриншот из сравнительной таблицы проекта закона об изменениях в отношении наказания за нарушение мобилизации

Должностным лицам, нарушающим мобилизацию в условиях особого периода, предусмотрены более строгие взыскания. В частности, за действия, определенные частью 1 статьи 210 в особый период, предусмотрен штраф от 153 тыс. грн до 204 тыс. грн.

В пояснении к законопроекту указано, что штраф, предусмотренный статьями 210 и 210-1 во время особого периода, может быть применен в течение трех лет после совершения или выявления нарушения.

Напомним, что адвокат Александр Камша объяснил, при каких условиях гражданин считается уклонистом и будет нести административную или уголовную ответственность.

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