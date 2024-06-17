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Кабмін може дозволити ухилянтам платити штраф через "Дію"

17 червня 2024 11:17
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Кабмін дозволить сплачувати штрафи в "Дії"
Додаток "Дія" в смартфоні. Фото ілюстративне: Дія
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Кабінет міністрів України дозволив надсилати штрафи за адміністративні правопорушення в "Дію". Через цей же додаток їх можна буде сплачувати.

Про це йдеться в постанові №693.

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Раніше в "Дії" анонсували таку послугу. Повідомлялося, що йдеться про справи за дрібне хуліганство, несвоєчасну сплату податків, порушення громадського спокою, правил дорожнього руху або правил торгівлі.

В минулому для сплати штрафів у цих справах потрібно було йти до суду і стояти в чергах, а потім у банк.

Тепер ця практика може бути поширена і на постанови ТЦК за порушення правил військового обліку, які, ймовірно, будуть масово виписуватися після 16 липня, коли закінчиться термін обов'язкового оновлення військово-облікових даних для військовозобов'язаних. 

Офіційних коментарів щодо штрафів для ухилянтів поки що не було.

Нагадаємо, член парламентського комітету з питань оборони нардеп Федір Веніславський розповів, чи прийдуть у "Резерв+" електронні повістки та направлення на ВЛК.

Раніше ми писали, що адвокат пояснив, чому в Україні не запроваджують електронні повістки.

Україна
штраф
мобілізація
технології
Дія

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