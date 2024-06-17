Кабмін дозволить сплачувати штрафи в "Дії"

Додаток "Дія" в смартфоні. Фото ілюстративне: Дія

Кабінет міністрів України дозволив надсилати штрафи за адміністративні правопорушення в "Дію". Через цей же додаток їх можна буде сплачувати.

Про це йдеться в постанові №693.

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Ухилянти платитимуть штраф через "Дію"

Раніше в "Дії" анонсували таку послугу. Повідомлялося, що йдеться про справи за дрібне хуліганство, несвоєчасну сплату податків, порушення громадського спокою, правил дорожнього руху або правил торгівлі.

В минулому для сплати штрафів у цих справах потрібно було йти до суду і стояти в чергах, а потім у банк.

Тепер ця практика може бути поширена і на постанови ТЦК за порушення правил військового обліку, які, ймовірно, будуть масово виписуватися після 16 липня, коли закінчиться термін обов'язкового оновлення військово-облікових даних для військовозобов'язаних.

Офіційних коментарів щодо штрафів для ухилянтів поки що не було.

Нагадаємо, член парламентського комітету з питань оборони нардеп Федір Веніславський розповів, чи прийдуть у "Резерв+" електронні повістки та направлення на ВЛК.

Раніше ми писали, що адвокат пояснив, чому в Україні не запроваджують електронні повістки.