Кабмин позволит платить штрафы в "Действии"

Приложение "Дія" в смартфоне. Фото иллюстративное: Дія

Кабинет министров Украины разрешил отправлять штрафы за административные правонарушения в "Дії". Через это же приложение их можно будет оплачивать.

Об этом говорится в постановлении №693.

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Уклонисты будут платить штраф через "Дію"

Ранее в "Дії" анонсировали такую услугу. Сообщалось, что речь идет о делах за мелкое хулиганство, несвоевременную уплату налогов, нарушение общественного спокойствия, правил дорожного движения или правил торговли.

В прошлом для уплаты штрафов по этим делам нужно было идти в суд и стоять в очередях, а затем в банк.

Теперь эта практика может быть распространена и на постановления ТЦК за нарушение правил военного учета, которые, вероятно, будут массово выписываться после 16 июля, когда истек срок обязательного обновления военно-учетных данных для военнообязанных.

Официальных комментариев по поводу штрафов для уклонистов пока не было.

Напомним, член парламентского комитета по вопросам обороны нардеп Федор Вениславский рассказал, придут ли в "Резерв+" электронные повестки и направления на ВВК.

Ранее мы писали, что адвокат объяснил, почему в Украине не вводят электронные повестки.