Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Кабмин может разрешить уклонистам платить штраф через "Дію" arrow

Кабмин может разрешить уклонистам платить штраф через "Дію"

17 июня 2024 11:17
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Кабмин позволит платить штрафы в "Действии"
Приложение "Дія" в смартфоне. Фото иллюстративное: Дія
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Кабинет министров Украины разрешил отправлять штрафы за административные правонарушения в "Дії". Через это же приложение их можно будет оплачивать.

Об этом говорится в постановлении №693.

Читайте также:

Уклонисты будут платить штраф через "Дію"

Ранее в "Дії" анонсировали такую услугу. Сообщалось, что речь идет о делах за мелкое хулиганство, несвоевременную уплату налогов, нарушение общественного спокойствия, правил дорожного движения или правил торговли.

В прошлом для уплаты штрафов по этим делам нужно было идти в суд и стоять в очередях, а затем в банк.

Теперь эта практика может быть распространена и на постановления ТЦК за нарушение правил военного учета, которые, вероятно, будут массово выписываться после 16 июля, когда истек срок обязательного обновления военно-учетных данных для военнообязанных.

Официальных комментариев по поводу штрафов для уклонистов пока не было.

Напомним, член парламентского комитета по вопросам обороны нардеп Федор Вениславский рассказал, придут ли в "Резерв+" электронные повестки и направления на ВВК.

Ранее мы писали, что адвокат объяснил, почему в Украине не вводят электронные повестки.

Украина
штраф
мобилизация
технологии
Дія

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку