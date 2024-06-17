Кабмин позволит платить штрафы в "Действии"

Кабмин может разрешить уклонистам платить штраф через "Дію"
Кабинет министров Украины разрешил отправлять штрафы за административные правонарушения в "Дії". Через это же приложение их можно будет оплачивать.
Об этом говорится в постановлении №693.
Уклонисты будут платить штраф через "Дію"
Ранее в "Дії" анонсировали такую услугу. Сообщалось, что речь идет о делах за мелкое хулиганство, несвоевременную уплату налогов, нарушение общественного спокойствия, правил дорожного движения или правил торговли.
В прошлом для уплаты штрафов по этим делам нужно было идти в суд и стоять в очередях, а затем в банк.
Теперь эта практика может быть распространена и на постановления ТЦК за нарушение правил военного учета, которые, вероятно, будут массово выписываться после 16 июля, когда истек срок обязательного обновления военно-учетных данных для военнообязанных.
Официальных комментариев по поводу штрафов для уклонистов пока не было.
Напомним, член парламентского комитета по вопросам обороны нардеп Федор Вениславский рассказал, придут ли в "Резерв+" электронные повестки и направления на ВВК.
Ранее мы писали, что адвокат объяснил, почему в Украине не вводят электронные повестки.
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