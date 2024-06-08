Кабмін дозволив бронювати від мобілізації всіх працівників оборонно-промислового комплексу та енергетиків

Чоловіки-енергетики ДТЕК. Фото ілюстративне: kharkiv.energy-ua.info

Усі працівники оборонно-промислового комплексу та енергетики можуть отримати бронювання від мобілізації. Це стало можливим завдяки змінам, які Кабмін вніс до постанови №76.

Про це в п'ятницю, 7 червня, повідомили в Міністерстві економіки України.

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Для критичних підприємств збільшили термін бронювання від шести місяців до року. Також дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.

За словами заступника міністра економіки Ігоря Фоменка, це не нова модель бронювання, але лише модернізований варіант чинної постанови.

"Уряд удосконалив умови бронювання для підприємств, які працюють на потреби оборони, а також підприємств сфери енергетики. Виробники зброї, дронів, наші енергетики, які сьогодні відновлюють енергосистему, зможуть бронювати 100% працівників. Таким чином підприємства, які виробляють озброєння, працюють на потреби ЗСУ, зможуть краще планувати свою роботу та ефективно працювати на посилення обороноздатності, а енергетики — забезпечувати людей теплом та електроенергією", — зазначив Федоренко.

У Постанові тепер йдеться про 100% бронювання працівників підприємств електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового, нафтогазового комплексів та підприємств, які відновлюють чи ремонтують зруйновані або пошкоджені підприємства енергетичного комплексу. Також бронювання на період дії договору будівництва нададуть підприємствами, що будують фортифікації.

Нагадаємо, в Україні бронювання від мобілізації надали 90% рятувальників та поліцейських. Інші 10% працівників ДСНС можуть мобілізуватися до лав ЗСУ, Нацгвардії або ДПСУ, а 10% поліцейських, які підлягають мобілізації, можуть долучитися до бригади "Лють" або трьох додатково створених бойових бригад Нацгвардії України.

Також ми повідомляли про те, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує надати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації всім військовозобов'язаним рятувальникам ДСНС.