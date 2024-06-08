Кабмин разрешил бронировать от мобилизации всех работников оборонно-промышленного комплекса и энергетиков

Мужчины-энергетики ДТЭК. Фото иллюстративное: kharkiv.energy-ua.info

Все работники оборонно-промышленного комплекса и энергетики могут получить бронирование от мобилизации. Это стало возможным благодаря изменениям, которые Кабмин внес в постановление №76.

Об этом в пятницу, 7 июня, сообщили в Министерстве экономики Украины.

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Что изменилось в постановлении о бронировании

Для критических предприятий увеличили сроки бронирования от шести месяцев до года. Также разрешили бронировать военнообязанных с дефицитными военно-учетными специальностями.

По словам замминистра экономики Игоря Фоменко, это не новая модель бронирования, а только модернизированный вариант действующего постановления.

"Правительство усовершенствовало условия бронирования для предприятий, работающих на нужды обороны, а также предприятий сферы энергетики. Производители оружия, дронов, наши энергетики, которые сегодня восстанавливают энергосистему, смогут бронировать 100% работников. Таким образом предприятия, которые производят вооружение, работают на нужды ВСУ, смогут лучше планировать свою работу и эффективно работать на усиление обороноспособности, а энергетики обеспечивать людей теплом и электроэнергией", — отметил Федоренко.

В постановлении идет речь о 100% бронировании работников предприятий электроэнергетического, ядерно-промышленного, угольно-промышленного, нефтегазового комплексов и предприятий, которые восстанавливают или ремонтируют разрушенные или поврежденные предприятия энергетического комплекса. Также бронирование на период действия договора строительства предоставят предприятиям, строящим фортификации.

Напомним, в Украине бронирование от мобилизации предоставили 90% спасателей и полицейских. Остальные 10% работников ГСЧС могут мобилизоваться в ряды ВСУ, Нацгвардии или ГПСУ, а 10% подлежащих мобилизации полицейских могут присоединиться к бригаде "Лють" или трем дополнительно созданным боевым бригадам Нацгвардии Украины.

Также мы сообщали о том, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий предоставить отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации всем военнообязанным спасателям ГСЧС.