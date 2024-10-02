Бронювання від мобілізації — в Україні знову змінили правила

Працівники ТЦК та військовозобов'язаний переглядають документи. Ілюстративне фото: АрміяInform

Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану через портал електронних послуг "Дія". Також уряд уточнив вимоги до інформації, яка має міститися у списках на бронювання.

Про це йдеться у постанові Кабміну № 1125 від 1 жовтня.

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У постанові зазначено, що відтепер до списків на бронювання можуть включати військовозобов’язаних, які перебувають на персональному військовому обліку в державних органах, підприємствах або установах.

Згідно з новими правилами, списки на бронювання мають містити додаткову інформацію. Йдеться про реквізити військово-облікового документа (паперового або електронного), військово-облікову спеціальність, а також дату останнього уточнення облікових даних.

Якщо перевірка даних через Реєстр військовозобов’язаних дає позитивний результат, військовозобов’язаний автоматично переводиться на спеціальний військовий облік на період дії відстрочки за умови, що він перебуває на обліку, має військово-обліковий документ і не перебуває в розшуку.

Також ми повідомляли, що зміни у процесі бронювання розширили кількість підприємств, які мають право отримати статус критично важливих для української економіки.

Раніше бізнес-асоціації в Україні звернулися до уряду з проханням розробити та затвердити дієвий механізм економічного бронювання працівників у контексті мобілізації. Працівники Територіального центру комплектування (ТЦК) не шукають ухилянтів, а приходять на підприємства.