Бронирование от мобилизации — в Украине снова изменили правила

Работники ТЦК и военнообязанный пересматривают документы. Иллюстративное фото: АрмияInform

Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных во время военного положения через портал электронных услуг "Дія". Также правительство уточнило требования к информации, которая должна содержаться в списках бронирования.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1125 от 1 октября.

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В постановлении указано, что теперь в списки на бронирование могут включать военнообязанных, состоящих на персональном военном учете в государственных органах, предприятиях или учреждениях.

Согласно новым правилам, списки бронирования должны содержать дополнительную информацию. Речь идет о реквизитах военно-учетного документа (бумажного или электронного), военно-учетной специальности, а также дате последнего уточнения учетных данных.

Если проверка данных через Реестр военнообязанных дает положительный результат, военнообязанный автоматически переводится на специальный военный учет на период действия отсрочки при условии, что он состоит на учете, имеет военно-учетный документ и не находится в розыске.

Также мы сообщали, что изменения в процессе бронирования расширили количество предприятий, имеющих право получить статус критически важных для украинской экономики.

Ранее бизнес-ассоциации в Украине обратились к правительству с просьбой разработать и утвердить действенный механизм экономического бронирования в контексте мобилизации. Работники Территориального центра комплектования (ТЦК) не ищут уклонистов, а приходят на предприятия.