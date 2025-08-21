Уряд пропонує кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону

Кабмін запропонував покарання за втечу за кордон
Кабінет міністрів України запропонував запровадити нове покарання за порушення правил для військовозобов'язаних. Зокрема, за порушення правил перетину кордону та перебування за кордоном довше за визначений термін.
Про це у Telegram повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.
Які зміни будуть для військовозобов'язаних за порушення правил
Зокрема, уряд погодив законопроєкт, який пропонує передати прикордонній службі всі справи за ст. 204-1 (незаконний перетин кордону) Кодексу про адмінпорушення.
Також пропонується доповнити ст. 332 Кримінального кодексу за незаконне переправлення осіб через кордон, якщо це відбувається в умовах воєнного стану.
Таким чином, пропонується встановити кримінальну відповідальність за:
- незаконний виїзд за кордон поза пунктами пропуску;
- пошкодження чи знищення прикордонної інфраструктури;
- порушення встановленого терміну перебування за кордоном (для призовників та військовозобов'язаних);
- незаконне переправлення осіб через кордон отримає обтяжуючу обставину (під час воєнного стану).
Нагадаємо, днями прем'єр-міністр Юлія Свириденко поінформувала, що вже цього житня Кабмін фіналізує постанову щодо виїзду з України чоловіків до 22 років.
Також ми писали, скільки грошей треба мати на кордоні з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією, щоб перетнути кордон з України.
