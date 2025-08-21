Уряд пропонує кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону

Перевірка на кордоні. Фото: ДПСУ

Кабінет міністрів України запропонував запровадити нове покарання за порушення правил для військовозобов'язаних. Зокрема, за порушення правил перетину кордону та перебування за кордоном довше за визначений термін.

Про це у Telegram повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Реклама

Читайте також:

Які зміни будуть для військовозобов'язаних за порушення правил

Зокрема, уряд погодив законопроєкт, який пропонує передати прикордонній службі всі справи за ст. 204-1 (незаконний перетин кордону) Кодексу про адмінпорушення.

Також пропонується доповнити ст. 332 Кримінального кодексу за незаконне переправлення осіб через кордон, якщо це відбувається в умовах воєнного стану.

Таким чином, пропонується встановити кримінальну відповідальність за:

незаконний виїзд за кордон поза пунктами пропуску;

пошкодження чи знищення прикордонної інфраструктури;

порушення встановленого терміну перебування за кордоном (для призовників та військовозобов'язаних);

незаконне переправлення осіб через кордон отримає обтяжуючу обставину (під час воєнного стану).

Нагадаємо, днями прем'єр-міністр Юлія Свириденко поінформувала, що вже цього житня Кабмін фіналізує постанову щодо виїзду з України чоловіків до 22 років.

Також ми писали, скільки грошей треба мати на кордоні з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією, щоб перетнути кордон з України.