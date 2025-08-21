Правительство предлагает уголовную ответственность за незаконное пересечение границы

Проверка на границе. Фото: ГПСУ

Кабинет министров Украины предложил ввести новое наказание за нарушение правил для военнообязанных. В частности, за нарушение правил пересечения границы и пребывания за границей дольше определенного срока.

Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Какие изменения будут для военнообязанных за нарушение правил

В частности, правительство согласовало законопроект, который предлагает передать пограничной службе все дела по ст. 204-1 (незаконное пересечение границы) Кодекса об админнарушениях.

Также предлагается дополнить ст. 332 Уголовного кодекса за незаконную переправку лиц через границу, если это происходит в условиях военного положения.

Таким образом, предлагается установить уголовную ответственность за:

незаконный выезд за границу вне пунктов пропуска;

повреждение или уничтожение пограничной инфраструктуры;

нарушение установленного срока пребывания за границей (для призывников и военнообязанных);

незаконная переправка лиц через границу получит отягчающее обстоятельство (во время военного положения).

