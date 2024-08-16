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Кабмін запроваджує експериментальні зміни щодо військового обліку — кого вони торкнуться

16 серпня 2024 13:49
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Мобілізація в Україні — Кабмін запровадив зміни у військовому обліку
Військовозобов’язаний громадянин у ТЦК. Фото: Звягельський ТЦК
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Кабінет міністрів України запроваджує експериментальні зміни щодо військового обліку військовозобов'язаних. Зокрема, хлопці віком від 17 до 25 років будуть взяті на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у п'ятницю, 16 серпня.

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Зміни щодо військового обліку

Зокрема повідомляється, що хлопці віком від 17 до 25 років опиняться на військовому обліку без проходження ВЛК. Окрім того, чоловіки віком 18-60 років, які оформляють українські або закордонні паспорти за кордоном, проходитимуть перевірку через електронну систему "Трембіта".

Також молоді чоловіки віком від 16 до 25 років, які звертаються за оформленням паспорта, автоматично вноситимуться до ЄДРПВР без проходження ВЛК.

На додачу до всього цього, буде складено перелік чоловіків 16-60 років, які підлягають військовому обліку.

Хто розробляв нововведення

Проєкт постанови розробляли Мінреінтеграції спільно з Міноборони, ДМС, МВС і Генштабом ЗСУ. Необхідність його запровадження неодноразово обговорювалася на міжвідомчих нарадах під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

На думку ініціаторів проєкту, такі нововведення сприятимуть забезпеченню оптимізації та ідентифікації відомостей у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

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