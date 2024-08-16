Мобилизация в Украине — Кабмин ввел изменения в военном учете

Кабмин вводит экспериментальные изменения по военному учету — кого они коснутся
Кабинет министров Украины вводит экспериментальные изменения по военному учету военнообязанных. В частности, ребята в возрасте от 17 до 25 лет будут взяты на военный учет без прохождения военно-врачебной комиссии.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в пятницу, 16 августа.
Изменения по военному учету
В частности, сообщается, что ребята в возрасте от 17 до 25 лет окажутся на военном учете без прохождения ВВК. Кроме того, мужчины в возрасте 18-60 лет, оформляющие украинские или загранпаспорта за границей, будут проходить проверку через электронную систему "Трембита".
Также молодые мужчины в возрасте от 16 до 25 лет, обращающиеся за оформлением паспорта, будут автоматически вноситься в ЕГРПУР без прохождения ВВК.
Вдобавок ко всему этому, будет составлен перечень мужчин 16-60 лет, подлежащих военному учету.
Кто разрабатывал нововведения
Проект постановления разрабатывали Минреинтеграции совместно с Минобороны, ГТС, МВД и Генштабом ВСУ. Необходимость его введения неоднократно обсуждалась на межведомственных совещаниях под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук.
По мнению инициаторов проекта, такие нововведения будут способствовать обеспечению оптимизации и идентификации сведений в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.
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