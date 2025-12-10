Відео
Головна Мобілізація Кабмін змінив правила бронювання — що відомо

Кабмін змінив правила бронювання — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 01:17
Нардеп Федієнко заявив, що уряд змінив правила бронювання працівників
Громадянин в приймальні ТЦК. Ілюстративне фото: Вінницький ТЦК

Кабінет міністрів України вніс зміни у порядок бронювання військовозобов'язаних осіб. Вони стосуються щодо втрати бронювання, але й водночас збільшення можливості отримання відстрочок від мобілізації.

Про це у Telegram повідомляє народний депутат України Олександр Федієнко.

Читайте також:

Що змінилося у правилах бронювання

Як пояснив нардеп, відтепер, якщо працівник підприємства має бронювання, але підприємство втрачає статус критично важливого — тоді відстрочку можуть скасувати негайно, без очікування передбачених строків.

"Основна мета — розширити перелік суб’єктів, які можуть бронювати працівників, і посилити контроль та деталізацію процедур, зокрема через Портал "Дія", — пише Федієнко.

Зокрема, Кабмін додав нові категорії організацій, чиї працівники мають право на бронювання. Серед таких:

  • товариством Червоного Хреста України;
  • українські неурядові організації, що реалізують гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів.

Ці організації вперше отримують право на бронювання своїх працівників.

Окрім того, посилюється роль Міжвідомчої робочої групи щодо питання бронювання.

"Будь-яке збільшення ліміту бронювання понад 50% тепер, можливе лише за рекомендацією Міжвідомчої робочої групи. Раніше було тільки за рішенням Міноборони. Мені здається, це ускладнює процедуру, але робить її більш контрольованою", — резюмував нардеп.

В Україні змінили правила бронювання
Постанова про зміни у порядок бронювання громадян. Фото: Telegram нардепа Федієнко
Уряд України змінив порядок бронювання українців
Постанова про зміни у порядок бронювання громадян. Фото: Telegram нардепа Федієнко

Нагадаємо, 8 грудня стало відомо, що Кабмін теж вніс зміни до порядку бронювання. Відтепер для підприємств, які мають статус критично важливих — скасовано дію 72-годинного строку для перевірки списків працівників, поданих на бронювання.

Окрім того ми писали, що в грудні у дію вступив новий механізм. Він передбачає, що критично важливі підприємства можуть забронювати людину на 45 днів, навіть якщо у неї є проблеми з військовими обліком. Однак таке бронювання не скасовує штраф.

Кабінет міністрів мобілізація бронювання війна в Україні відстрочка військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
